凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

「凱米」持續進逼台灣，暴風圈不斷擴大。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/24 08:31

首次上稿 08:10

更新時間 08:31

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第3號颱風「凱米」暴風圈持續擴大，中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報，預估24日至25日影響最為劇烈。本報整理全台各地活動取消或延期、交通停航異動、景點關閉等資訊，供讀者參考。

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●交通

《台鐵西部、東部幹線「對號列車」全線停駛》24日中午12時以前，西部幹線和東部幹線的對號列車全線停駛，區間（快）車正常行駛、並視風雨情形機動調整。

《蘇花路廊封閉》蘇花路廊包括台9線（蘇花改+蘇花公路）及台9丁線（舊蘇花公路）蘇澳到崇德段，24日上午8點封閉禁止進入。

《台北市開放紅黃線停車 公車減班行駛》台北市全市8公尺以上道路紅黃線開放停車，並暫停路邊停車收費。24日公車業者則將視實際天候及道路等狀況減發班車。《台北市72校園開放臨時停車》台北市72所校園23日下午5點起提供民眾暫時停放車輛。《台北市YouBike、共享機車停止服務》台北市YouBike微笑單車將於24日凌晨2時起全面停止營運，服務中心也將停止服務。

《新北公車減班、全市紅黃線可停、YouBike暫停營運》新北市24日凌晨2點起，市內YouBike及共享運具暫停營運與服務；市境道路調撥車道暫停實施；公車減班因應。《新北9區共16處山區濱海YouBike站暫停營運》16座分布於三芝、金山、石門、萬里、雙溪、瑞芳、石碇、坪林與汐止的YouBike場站，自23日下午6點起暫停營運。

《樂桃航空取消今明14航班》樂桃航空24日、25日航班宣布取消。

《凱米颱風亂航班 班機異動一次看》國內外多家航空公司23日宣布班機異動情況，時間橫跨23至25日。

《凱米來襲！國內班機取消15架次 船舶停航24航次》航空國內航線23日取消15架次，船舶國內停航5航線20航次、兩岸2航線4航次停航，共計23航次停航。

《凱米颱風撲台 長榮航空7/24、25班機異動》長榮航空調整24日晚間6點至25日中午12點，往返桃園機場的航班，預計取消76班、提早起飛12班、延後抵達21班；往返松山機場以及高雄小港機場航班，則維持正常起降。

《基隆北寧路崩坍路段預警封閉》公路局北區養護工程分局基隆工務段宣布，從24日晚上7點起，基隆市台二線70.1公里北寧路潮境公園入口處與平浪橋將預警性封路。

《北部省道4監控路段預警性封閉》公路局北區養護工程分局公告預警性封路措施。

《南橫公路預警性封閉》公路總局甲仙工務段宣布，南橫公路台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽）路段24日上午7時實施預警性封閉，並視路況再解除預警性封閉。

《中橫便道增為1天6班通行》公路局谷關工務段為加速大梨山居民採收、民生物資運輸，於23至24日，開放7點、10點、12點、下午2點、下午4點半及晚上5點半（僅貨運班次），一天共6班次。

《阿里山林鐵預警性停駛》23日10點嘉義站開往阿里山站的阿里山號5車次預警性停駛，24日、25日林鐵本線以及阿里山國家森林遊樂區內支線停駛。

《蘭嶼23至25日停航 布袋-澎湖客輪24、25日取消》綠島7月23日、24日停航；蘭嶼23至25日停航；小琉球航線及布袋馬公航線24日、25日停航；高雄馬公航線24至26日停航。

《布澎藍色公路7/24、7/25停航》布澎藍色公路24、25日將全日停航。

《台馬海上交通停航》台馬海上交通23日起停航，預估27日復航，連續停航4天。

《東港-琉球線24、25日停駛》東港往琉球的交通船航行公司宣布24日、25日皆停駛。

●活動取消或延後

《竹縣泰雅勇士兒童薪傳營24日停課一天 取消開幕儀式》原定7月24起至30日的「新竹縣泰雅勇士兒童薪傳營」，24日的營隊課程將停課。

《凱米颱風來襲 花東萬安演習明天取消》國防部宣布，原訂24日於花東進行的「萬安47號演習」取消。

《中職北北基桃明都停班 中職其中2戰跟著宣告延賽》24日天母球場味全龍和富邦悍將、桃園球場樂天桃猿和統一獅之戰延賽。

《「凱米」襲台 台北藝文展演異動快報》原定27日在台北兩廳院藝文廣場舉行的「國泰雲門隨行吧」雲門戶外公演，改於28日演出。

《凱米來襲！新店碧潭巨型鯨魚預防性撤離》新店碧潭句型鯨魚裝置預防性撤離、碧潭腳踏車暫停營運，十分瀑布公園也停止入園。

《凱米颱風來襲 通霄沙雕藝術節7/24起暫停3天》通霄沙雕藝術節活動，自24日起預警性閉園3天。

《中颱凱米來襲 東北角泳渡卯澳灣延至8/3-8/4》原定7月27日、28日舉辦的「泳渡卯澳灣」宣布延期，改至8月3日、4日舉行。

《因應凱米來襲 嘉義東石海之夏週末海上煙火秀喊卡》東石海之夏自7月27、28日的活動都取消，後續是否復辦再擇期公告。

《凱米海警發布 花蓮七星潭疊石藝術節、紅面鴨FUN暑假暫停》紅面鴨活動將從23日中午12點起暫停開放，預計暫停至24日。

《凱米颱風來襲！大稻埕夏日節明起暫停活動 7/24煙火秀取消》「2024大稻埕夏日節」自7月23日起暫停現場各項活動，恢復時間將另行公告。

《7/24-26熱氣球嘉年華、鐵花燈之祭取消 鹿野高台光雕音樂會延期》台東24日至26日熱氣球嘉年華、鐵花燈之祭活動均取消，原訂7月25日鹿野高台光雕音樂會延期至8月2日舉行。

●景點

《防颱！基隆嶼封島3天 潮境崩塌段預警封路》基隆嶼24日起封島三天，潮境公園、大武崙沙灘都封閉。

《凱米颱風進逼 7個國家景點發布預警性封閉》國家風景點部分景點預警性封閉或限制活動，封閉管制時間橫跨23至26日，或至颱風警報解除。

《新北市明停班課 境內景點、遊客中心、觀光遊樂業全暫停開放》新北市境內碧潭水上腳踏車、烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、深澳鐵道自行車與新北市旅客服務中心、風景區遊客中心全數暫停開放。

《大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區明起預警性休園》林業及自然保育署台中分署宣布，基於安全考量，轄下的大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區，自24日起預警性休園。

《暫時別往山區活動 清境農場7/24預警性休園》南投縣仁愛鄉退輔會清境農場宣布，24日預警休園。

《復興區這些景點預警性休園至颱風警報解除為止》林農業部林業及自然保育署新竹分署所轄東眼山、拉拉山國家森林遊樂區，宣布24日預警性休園。

《凱米發陸警 宜蘭五峰旗步道15:30預警性封閉》礁溪五峰旗風景區登山步道23日下午3點半後封閉；冬山河親水公園水上巴士下午4點半停航，梅花湖及生態綠舟電動小船12點停航。

《凱米颱風來襲 宜蘭童玩節7/24、7/25休園2天》宜蘭國際童玩藝術節24日及25日休園2天。

《台東森林遊樂區、步道及林道下午1點起封閉 山屋全額退費》林保署台東分署轄管森林育樂場域及林道23日下午1時起預警性封閉。

《凱米颱風來襲 內洞、滿月圓、東眼山...等森林遊樂區7/24起休園》內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區24日起預警性休園；烏來台車預警性停駛，自然步道一併暫停開放。

《凱米颱風來勢洶洶 宜蘭龜山島7/23-7/26封島4天》宜蘭龜山島23日到26日封島。

《凱米逼近！ 能高越嶺西段、天池山莊、奧萬大7/23下午起休園》太平山國家森林遊樂區23日下午2點起預警性休園，園區8條自然步道同步封閉。

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