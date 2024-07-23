凱米颱風來襲 內洞、滿月圓、東眼山...等森林遊樂區7/24起休園

觀霧國家森林遊樂區。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

2024/07/23 09:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕因應凱米颱風來襲，林業及自然保育署新竹分署考量山區天候、聯外道路狀況及遊客旅遊安全，宣布自7月24日起轄屬內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區預警性休園；烏來台車預警性停駛，自然步道一併暫停開放。另，九九山莊將視雪霸國家公園管理處禁止進入生態保護區公告，同步暫停山莊住宿。

林業保育署新竹分署表示，中央氣象署預期凱米颱風於7月24日起影響台灣北部、東北部天氣，考量山區天候、聯外道路狀況及遊客旅遊安全，自7月24日起，轄屬內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區預警性休園；烏來台車預警性停駛，自然步道一併暫停開放。

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新竹分署提醒民眾，為維護自身安全，颱風期間避免前往自然步道及山區活動。實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，滾動式調整，再另行公告於台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw）。

新竹分署表示，另，九九山莊因位處偏遠山區，將視雪霸國家公園管理處禁止進入生態保護區公告，同步暫停山莊住宿。至於九九山莊暫停開放期間，原已核准住宿山友，全額退費；颱風警報解除後，將配合雪霸國家公園管理處公告及災害復原情形，恢復受理作業。相關訊息請上「九九山莊申請網站（https://99online.forest.gov.tw/）」查詢或電洽林業保育署新竹分署。

烏來台車。（資料照）

九九山莊。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

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