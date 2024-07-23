為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新北9區共16處山區濱海YouBike站 18:00起暫停營運

新北市16座位於山區及濱海地區的YouBike場站，今天下午6點起暫停營運；YouBike示意圖。（記者董冠怡攝）

新北市16座位於山區及濱海地區的YouBike場站，今天下午6點起暫停營運；YouBike示意圖。（記者董冠怡攝）

2024/07/23 11:17

〔記者董冠怡／新北報導〕中度颱風凱米最快中午發布陸上颱風警報。新北市交通局今（23）天表示，16座位於山區及濱海地區的YouBike場站，分布於三芝、金山、石門、萬里、雙溪、瑞芳、石碇、坪林與汐止9區，下午6點起暫停營運。

16座場站包含三芝區淺水灣（YouBike站名，下同）、金山區中角灣、石門區白沙灣及富基漁港、萬里區野柳地質公園及龜吼停車場、雙溪區牡丹及雙溪車站、瑞芳區三貂嶺隧道（金字橋）及猴硐火車站、石碇區烏塗窟聚福宮及淡蘭吊橋；坪林區坪林茶業博物館、坪林旅遊服務中心、水柳腳立體停車場，以及汐止區農會附設老人活動中心。

交通局指出，已就交通號誌、大眾運輸、停車場、藍色公路等完成防颱整備和因應措施，民眾若發現有號誌故障，可撥打號誌維修免費專線「0800-090-234」；目前公車仍正常行駛，並派員待命，倘有受損危害通行安全，盡快移除。

交通局提到，各公有停車場營運業者已先預抽清地下筏基坑積水，再次確認馬達及各項排水設施均可正常運作，維持正常營運；微笑單車公司及共享運具廠商也已完成各場站防颱整備及自檢工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風來襲前夕 澎湖海陸都忙碌
2024/07/23 11:13

凱米颱風來襲前夕 澎湖海陸都忙碌
健康網》中颱「凱米」強勢來襲！ 醫籲：注意4個健康問題
2024/07/23 11:05

健康網》中颱「凱米」強勢來襲！ 醫籲：注意4個健康問題

C位樞紐霸主・O9捷運輕奢2-4房
新北水門16時起只出不進 校園同步開放停車
2024/07/23 10:14

新北水門16時起只出不進 校園同步開放停車
基隆八斗子遊艇吊上岸防颱 歷年最多
2024/07/23 11:11

基隆八斗子遊艇吊上岸防颱 歷年最多

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
新北宣布捷運停駛標準 安坑、淡海輕軌陣風9級以上暫停營運
2024/07/23 10:56

新北宣布捷運停駛標準 安坑、淡海輕軌陣風9級以上暫停營運
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播