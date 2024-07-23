新北9區共16處山區濱海YouBike站 18:00起暫停營運

新北市16座位於山區及濱海地區的YouBike場站，今天下午6點起暫停營運；YouBike示意圖。（記者董冠怡攝）

2024/07/23 11:17

〔記者董冠怡／新北報導〕中度颱風凱米最快中午發布陸上颱風警報。新北市交通局今（23）天表示，16座位於山區及濱海地區的YouBike場站，分布於三芝、金山、石門、萬里、雙溪、瑞芳、石碇、坪林與汐止9區，下午6點起暫停營運。

16座場站包含三芝區淺水灣（YouBike站名，下同）、金山區中角灣、石門區白沙灣及富基漁港、萬里區野柳地質公園及龜吼停車場、雙溪區牡丹及雙溪車站、瑞芳區三貂嶺隧道（金字橋）及猴硐火車站、石碇區烏塗窟聚福宮及淡蘭吊橋；坪林區坪林茶業博物館、坪林旅遊服務中心、水柳腳立體停車場，以及汐止區農會附設老人活動中心。

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交通局指出，已就交通號誌、大眾運輸、停車場、藍色公路等完成防颱整備和因應措施，民眾若發現有號誌故障，可撥打號誌維修免費專線「0800-090-234」；目前公車仍正常行駛，並派員待命，倘有受損危害通行安全，盡快移除。

交通局提到，各公有停車場營運業者已先預抽清地下筏基坑積水，再次確認馬達及各項排水設施均可正常運作，維持正常營運；微笑單車公司及共享運具廠商也已完成各場站防颱整備及自檢工作。

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