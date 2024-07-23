凱米颱風來襲 通霄沙雕藝術節7/24起暫停3天

中度颱風凱米來襲，通霄沙雕藝術節自7月24日起預警性閉園3天，沙雕師噴膠加強穩固沙雕。（苗栗縣政府文化觀光局提供）

2024/07/23 15:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中度颱風凱米逐漸逼近台灣，苗栗縣政府昨日成立災害應變中心召開防颱會議，要求縣府各單位做好防颱準備，並呼籲民眾注意颱風動向。另，縣府在通霄海水浴場辦理的通霄沙雕藝術節活動，也自7月24日起預警性閉園3天，沙雕師們也趕忙加強噴膠穩固，期盼沙雕作品能安然挺過。

苗縣府去年以通霄海水浴場為基地，舉辦苗南海地景藝術節，獲得熱烈迴響，今年首次辦理沙雕藝術節，自7月6日起開幕，展出15件具苗栗山海特色的沙雕作品，為期2個月，期間週六、日有假日市集、藝文表演及沙雕小教室體驗活動，開幕以來，假日都吸引上萬人次遊客造訪。

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因應凱米颱風逼近，苗栗縣政府基於民眾安全，也宣布通霄沙雕術節及所處的通霄海水浴場，自7月24日到27日預警性暫停開放3天。

縣府文化觀光局表示，沙雕的部分，沙雕師也趕忙加強噴膠穩固，若受颱風損壞狀況不嚴重，後續由沙雕師進行修復即可，但過去其他地區也曾因風雨太大導致沙雕全毀的狀況發生，只能期盼凱米颱風能高抬貴手。至於園區內易被掉落吹飛的電線電燈等布設已先做固定或收起，戶外帳棚收起。

因應凱米颱風來襲，沙雕師加強噴膠穩固沙雕。（苗栗縣政府文化觀光局提供）

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