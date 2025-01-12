尹錫悅反悔！ 曾稱會出席彈劾案庭審 現改口擔心人身安全不去了

尹錫悅律師表示，由於擔心人身安全，尹錫悅將不出席原定星期二（14日）舉行的彈劾案首次庭審。（法新社）

2025/01/12 12:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅遭彈劾後，3度拒絕調查，法院批准對總統尹錫悅的逮捕令，但逮捕行動遭總統官邸強力抵抗而無果；尹錫悅一方指責逮捕令無效，強調會親自出席憲法法院庭審，為自己辯護，不過律師今表示，由於擔心人身安全，尹錫悅將不出席原定星期二（14日）舉行的彈劾案首次庭審。

據《韓聯社》報導，尹錫悅委任律師尹甲根5日指出，尹將親自出席憲法法院庭審，為自己辯護，將是南韓史上首位親自出席彈劾審理的總統，不過今（12日）尹甲根改口稱由於擔心人身安全，不會出席彈劾案首次庭審，他表示：「我們對安全問題和可能出現的事故表示擔憂。因此，總統將無法出席14日的庭審。」

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尹甲根重申：「一旦安全問題得到解決，總統願意隨時出庭。」

南韓憲法法院將分別在1月14、16、21、23日和2月4日召開庭審，據規定，當事人需出席正式辯論，若當事人不出席首次正式庭審，憲法法院將宣布當天中止審判，並確定下一次辯論日期，但如果第二次正式庭審當事人仍不出席，法庭可在其缺席的情況下直接審理，曾面臨相同處境的前總統盧武鉉、朴槿惠均未出席。

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