先知？尚毅夫上週就預言 黃國昌參加機密會議「就是去偷東西」！

立法院外交及國防委員會今天（19日）召開機密會議專報新一輪軍購特別預算條例草案及細節，民眾黨立委黃國昌竟爆出帶機密文件出場，引發譁然。資深媒體人尚毅夫先前在政論節目「預言」黃國昌跑去參加機密會議「就是要偷東西」的片段被翻出，笑翻大批網友。

立院國防委員會今天邀請國防部長顧立雄等官員針對1.25兆軍購特別條例進行機密專報，黃國昌從委員會帶走機密資料被發現，所幸馬上就追回。事後黃國昌宣稱，他是「不小心」，因為手中一堆資料，誤將國防部提供的文件攜出，還反過來批綠委沈伯洋在「抹黑」他。

日前黃國昌訪美回國說自己反對政院版軍購的心更加堅決，民眾黨要「自提版本」，跑立法院20、30年，有「立院活化石」稱號的媒體人尚毅夫上週在政論節目《狠狠抖內幕》上談及此事時就吐槽，黃國昌沒去聽19日的秘密會議，根本寫不出東西，「（去參加）就是要去偷東西嘛！講得這麼……說什麼我要聽完之後我才要定稿，你就是要去偷東西！不然我問你啦，你寫完大家問你要買什麼？買幾套？沒有軍事專業講得出來嗎？」

如今這段「預言」被翻出，笑翻大批網友，「果然立法院活化石」、「黃國昌老是被看破手腳！」、「尚公神尊一拜」、「被尚公說中了，太神了」、「尚公請收下我的膝蓋」、「犯罪動機明確」、「真的笑死，直接戳破」、「一切都說得通了」。

