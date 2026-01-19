千葉知事宣傳「慶賀之魚」金目鯛 日駐台代表盼藉美食深化台日情誼

日本駐台代表片山和之（左二）、千葉縣知事熊谷俊人（右二）一同宣傳千葉縣產金目鯛。（記者方賓照攝）

我國食藥署去年11月正式公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，開放日本福島、千葉等5縣水產品進口。千葉縣知事熊谷俊人今日特別赴台宣傳、銷售千葉金目鯛，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之表示，千葉縣金目鯛在日本被譽為「慶賀之魚」，盼能透過美食深化台日情誼。

熊谷俊人致詞表示，千葉縣不僅是日本農業與畜產業最發達的縣市，更擁有日本水產品捕獲量冠絕全國的漁港，堪稱水產業重鎮，本次管制解除後，千葉縣得以正式將新鮮水產輸往美食之都台灣這個充滿潛力的市場。

片山和之表示，日本對台出口的農林水產品及食品，去年1月至10月累計達1419億日圓，較前年同期增長9.5%，顯示台人日益熟悉日本食品。

片山指出，千葉縣是日本首屈一指的金眼鯛產地，其金黃魚目與鮮豔朱紅魚身，在日本被譽為「慶賀之魚」，他認為，如今熊谷俊人親赴台灣銷售、推廣千葉縣金目鯛，將大幅促進台灣市場對金目鯛的消費需求。

片山和之也指出，千葉縣有日本最大國際機場成田機場的優勢，也將使千葉縣現撈金目鯛，將能以最佳鮮度直送台灣民眾餐桌，期盼以今日活動為契機，透過美食深化台日情誼。

