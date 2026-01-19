為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳玉珍下戰帖選金門縣長？陳培瑜：這是最可笑事情

    2026/01/19 21:59 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委陳培瑜。（記者陳逸寬攝）

    民進黨立委陳培瑜。（記者陳逸寬攝）

    民進黨備戰年底九合一選舉，金門縣長人選遲未定奪。責任區位於金門的民進黨不分區立委陳培瑜今（19日）首度表態說，戰士沒有選擇戰場的權利，若兼任民進黨主席的總統賴清德、或是選對會認為適合即可討論；她更透露，國民黨立委陳玉珍曾私訊新聞民調連結，「一直莫名其妙把我當對手，這才是最可笑的事情」。

    針對金門縣長選情，兼任民進黨選對會成員及立法院民進黨團書記長的陳培瑜今受訪時表示，她先前對選舉沒有認真討論過，並引用同黨立委沈伯洋曾說過的話，「戰士沒有選擇戰場的權利」，若賴清德或選對會認為她適合，當然就可以討論。

    陳培瑜並提醒，自己就是選對會成員，目前對金門尚未詳細討論，但她想請大家關注，金門有非常多優秀的在地政治工作者，包括議員、代表及許多年輕人，可能也有積極表態，這都是很好的選擇。

    針對陳玉珍近期強調自己是「福建人」等言論，陳培瑜重申陸委會副主委梁文傑的說法，「我們都是中華民國人」。她表示，不論出生地在台灣、金門、馬祖或澎湖，台澎金馬本都是台灣中華民國的一部分，陳玉珍過度激化並意圖分裂台灣與離島關係，這是最糟糕的政治算計。

    陳培瑜直言，從來沒有人不把台澎金馬視為一體，反而是陳玉珍不斷在議題上創造分化，企圖藉由製造仇恨達到政治目的。這兩天有非常多金門友人私訊表示，希望看到更多的團結與對話，而非陳玉珍用這種分裂招數。

    此外，陳培瑜表示，陳玉珍曾透過LINE私訊她，傳送相關新聞報導連結，強調其民調表現有多好，「我真的是不知道怎麼回覆她，當然就是只能已讀不回」。她直言，若陳玉珍對自己的服務與高民調有信心，大可穩穩當選，不需要再無中生有，而目前自己的工作責任是把立法院黨團幹部做好，並持續關注教文、衛環及司法委員會中有關兒少的議題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播