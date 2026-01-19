為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

行政院副院長鄭麗君19日返抵國門，隨即陪同模範公務人員一行到總統府會見賴總統。（總統府提供）

率領談判團隊赴美為台灣爭取關稅15%不疊加，以及232條款最優惠待遇的行政院副院長鄭麗君，今天（19日）清晨返抵國門。晚間她在社群發文抒發與美國協商談判這段期間的心路歷程，還透露台美近期將接續完成簽署「對等貿易協議」的大好消息，「我相信，我們一定會以更壯大的台灣自信地走向世界！」

鄭麗君今晚9點多在臉書發文，「這趟旅途終於到了回家的時刻！對於這幾天來社會各界對談判團隊的加油打氣，以及各種指教，我們都衷心感謝。上週，我和楊珍妮政委率團赴華府與美方進行總結會議，獲致談判主要結果：台灣將取得對等關稅15%且不疊加，而對於美國未來可能制定232條款下的半導體及衍生品關稅，美方也承諾將給予台灣最惠國待遇，以及232其他多項優惠待遇。此行，我方和商務部完成簽署『台美投資合作MOU』，也向美國貿易代表署確認，台美雙方預計將於數週後接續完成簽署『台美對等貿易協議』，來完成雙方關稅談判的最後一哩路。」

請繼續往下閱讀...

「這九個月來，我們非常感謝社會各界的等待與包容，我們必須說，受到關稅衝擊的產業界朋友們，真的辛苦了！自去年4月以來，台灣面對巨大的關稅挑戰，我們積極與美國展開磋商，實體加視訊，雙方召開超過40場會議。而為了準備談判，政院跨部會會議也開了超過400場。談判團隊過著雙重時區的生活，在台北時，白天準備談判工作，晚上有時得和美方視訊到深夜；而當我們在華府實體會議的同時，總統、副總統、院長、三位秘書長、國安會夥伴在台北常徹夜未眠的等待協商進展，隨時on call，並肩作戰，令人感動。這是整個政府團隊這九個多月以來的日常，但正因為理解台美關稅對百工百業的沈重壓力，我們不敢有一絲懈怠。」

她接著說：「台灣是美國第六大逆差國，也是重要的半導體製造國，我們必須就對等關稅和232半導體未定關稅一併談判。這不是一場傳統經貿的談判，充滿著未知與挑戰，在這段峰迴路轉的旅途裡，我們必須克服彼此的貿易逆差，也必須談出產業合作的未來。現在台美投資MOU已經完成，後續還剩下『最後一哩路』，完成『台美對等貿易協議』的簽署。我們期盼能不負國人託付，及早完成任務。屆時，我們會將協議文本及影響評估送交國會，也會持續向社會報告說明。」

最後鄭麗君表示，「在這幾個月的談判中，我的內心不由得生出一股信念，因為台灣人的努力，我們的產業實力和企業家精神，已經讓台灣成為世界上一個關鍵的力量。我們充分地感受到，世界看好台灣、需要台灣，政府會持續全力協助企業在台灣擴大投資，把產業根基扎得更深更廣，也會支持產業在國際上進行有利的國際佈局，延伸與擴展產業實力。就像大樹要卓然而立於大地，不斷向天際線伸展，所仰賴的是深扎於土地中，強壯而健康的樹根。我相信，我們一定會以更壯大的台灣自信地走向世界！」

貼文曝光不到一小時就有近萬人按讚，「謝謝鄭副院長和楊政委所率領的談判團隊，辛苦了！」、「辛苦妳了，你真的很棒，好好休息」、「謝謝，台灣有您們真好」、「辛苦了！！100分的成果」、「謝謝副院長和台灣團隊，衷心為您們感到驕傲」、「真的辛苦了，有你們是台灣的福氣」、「談的真的很好，辛苦了！這是國家應該團結的時候」、「辛苦了！謝謝為國民所做的一切」。總統賴清德也親自留言，「感謝談判團隊九個月來的專業與堅持，跨越時差、克服許多挑戰，大家真的辛苦了。我也要感謝產業界與國人的耐心與支持。政府會持續與產業界並肩同行，在變局中為台灣守住、也走出最好的競爭位置。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法