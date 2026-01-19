黃國昌怨機密會議只能問5分鐘 綠委：翁曉玲3分鐘強制消音怎不罵？

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

立法院外交及國防委員會今天（19日）召開機密會議專報新一輪軍購特別預算條例草案及細節，民眾黨立委黃國昌爆出帶機密文件出場，事後辯稱自己是「不小心」，還反過來批綠營抹黑，批整場會議「發言時間太短」。針對黃國昌抱怨自己為了這場機密會議準備一堆資料結果只能問5分鐘，民進黨立委吳思瑤忍不住跳出來質問，先前國民黨立委翁曉玲主持會議不讓綠委發表意見，甚至3分鐘發言時間結束就強制關麥消音，「黃國昌怎麼不罵一下？」

吳思瑤今晚在臉書發文，「來科普一下，別被黃國昌騙了！立院行之有年，各委員會質詢的時間規定都差不多：本委員會成員一人多是6+2或8+2分鐘，非該委員會成員的，就是5分鐘，甚至還有一人質詢4分鐘的。質詢其實不是審查議案的重點，議案或預算的逐條、逐項實質討論才是核心。黃國昌argue質詢時間，其實是劃錯重點，也很雙標。」

請繼續往下閱讀...

吳思瑤質問，「為了轉移違法攜出機密資料的焦點，黃國昌改批國防委員會一位立委只能質詢五分鐘，罵別人在過水。怪了，翁曉玲主持時的『三分鐘發言完就消音』，黃國昌怎麼不罵一下？黃國昌批王定宇，怎麼不罵翁曉玲？在我們逐條審查年金反改革的重要議案時（注意！是需要充分討論的審查，不是質詢），翁大主席強制規定立委每人發言只能3分鐘，我抗議她就把我消音。那時候黃國昌怎麼不跳出來捍衛立委的發言權呢？」

最後吳思瑤酸，「喔！對了，反年改逐條審查時，黃國昌90%時間當薪水小偷，不來開會認真討論，只來參與表決反改革。但我要說的就是，只批評民進黨，不檢討國民黨，黃國昌就是雙標昌！所幸他快要離開立法院了，真是快走不送。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法