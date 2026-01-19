為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌怨機密會議只能問5分鐘 綠委：翁曉玲3分鐘強制消音怎不罵？

    2026/01/19 22:54 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    立法院外交及國防委員會今天（19日）召開機密會議專報新一輪軍購特別預算條例草案及細節，民眾黨立委黃國昌爆出帶機密文件出場，事後辯稱自己是「不小心」，還反過來批綠營抹黑，批整場會議「發言時間太短」。針對黃國昌抱怨自己為了這場機密會議準備一堆資料結果只能問5分鐘，民進黨立委吳思瑤忍不住跳出來質問，先前國民黨立委翁曉玲主持會議不讓綠委發表意見，甚至3分鐘發言時間結束就強制關麥消音，「黃國昌怎麼不罵一下？」

    吳思瑤今晚在臉書發文，「來科普一下，別被黃國昌騙了！立院行之有年，各委員會質詢的時間規定都差不多：本委員會成員一人多是6+2或8+2分鐘，非該委員會成員的，就是5分鐘，甚至還有一人質詢4分鐘的。質詢其實不是審查議案的重點，議案或預算的逐條、逐項實質討論才是核心。黃國昌argue質詢時間，其實是劃錯重點，也很雙標。」

    吳思瑤質問，「為了轉移違法攜出機密資料的焦點，黃國昌改批國防委員會一位立委只能質詢五分鐘，罵別人在過水。怪了，翁曉玲主持時的『三分鐘發言完就消音』，黃國昌怎麼不罵一下？黃國昌批王定宇，怎麼不罵翁曉玲？在我們逐條審查年金反改革的重要議案時（注意！是需要充分討論的審查，不是質詢），翁大主席強制規定立委每人發言只能3分鐘，我抗議她就把我消音。那時候黃國昌怎麼不跳出來捍衛立委的發言權呢？」

    最後吳思瑤酸，「喔！對了，反年改逐條審查時，黃國昌90%時間當薪水小偷，不來開會認真討論，只來參與表決反改革。但我要說的就是，只批評民進黨，不檢討國民黨，黃國昌就是雙標昌！所幸他快要離開立法院了，真是快走不送。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播