陳玉珍發文重申「我不是台灣人」 他PO一張「抹茶豆腐冰」KO！

國民黨立委陳玉珍。（記者陳逸寬攝）

國民黨立委陳玉珍日前被爆料曾對去拜訪她的美國智庫人士說「我不擔心中共打過來，因為我本來就不是台灣人」，陳玉珍沒有想辯解，19日還在社群重申自己不是台灣人，「我是福建金門人」。結果有網友隨便在底下放了一張「抹茶豆腐冰」就「打趴」陳玉珍，讚數完全輾壓。

陳玉珍19日在Threads上發文，「最近因為一段媒體訪問，引發了不少討論與誤解，我想用最誠懇、也最貼近大家生活的方式，把我的想法說清楚。當媒體問我：『妳是金門人，還是臺灣人？』我並沒有主動設定議題，只是被動如實回應，我說，我是中華民國福建金門人。這樣的回答，卻被外界過度解讀，甚至被說成不愛臺灣。對此，我心裡其實很沉重。」

請繼續往下閱讀...

「我之所以這樣回答，是因為當時受訪的場合，包含外國智庫與國際友人。我只清楚論述事實：中華民國憲法將領域分為自由地區及大陸地區，自由地區包括台灣、澎湖、金門、馬祖，而金門、馬祖就是隸屬中華民國自由地區福建省的一部分。這不是挑釁、不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明。」

她接著說，「有人說福建省早已虛級化，但我們也都知道，臺灣省同樣如此。可為什麼大家仍然可以自在地說自己是『臺灣人』，金門人卻不能說自己來自福建金門？我們不需要對立，更不需要否定彼此的認同。」陳玉珍還拉上前總統蔡英文，「蔡英文總統曾經說過『沒有人應該為了自己的認同道歉』，所以再給我一百次受訪、一百次向外界說明的機會，我還是會說我是『金門人』，我來自中華民國福建省金門縣。因為金門是我們的根，也是我們一輩子守護、努力的地方。」

但該貼文曝光後卻是罵聲一片，「你跟習近平見面時記得跟他講，你跟我說幹嘛？我又不是金門人」、「妳就是單純的惡意，利用文字遊戲擴大並加劇台灣本島和金門縣民之間的衝突和對立」、「那你下次見宋濤的時候公開講你是中華民國派！中華民國福建省是我們的，不要老是只對台灣人講中華民國，而你有機會見到中共官員卻不敢公開在他們面前提中華民國」、「講到後面結果把金門人拉出來擋，真好笑」、「抓到！你就是華獨！少在那裡利用中華民國派！你在王滬寧面前說一遍，你是中華民國福建省立法委員」。

還有人直接丟出一張「抹茶豆腐冰」，嘲諷「信不信我在這裡放一碗抹茶豆腐冰讚數都比你多」，結果截至20日零時已超過2萬人按讚，陳玉珍的貼文讚數則停在3千多，不少網友也效仿，酸度爆表，獲得的按讚數也遠比陳玉珍的PO文還高。

網友隨便PO一張「抹茶豆腐冰」，讚數輾壓陳玉珍。（圖翻攝自陳玉珍Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法