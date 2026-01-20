北北基宜大雨特報！ 今天越晚越冷、明起北部低溫下探10度

今受到強烈大陸冷氣團南下影響，清晨北部及宜蘭低溫約15至16度，中南部及花東16至18度，各地溫度持續下降，晚間溫度可能比清晨低溫低一些。（資料照）

中央氣象署指出，今日（20日）受到強烈大陸冷氣團南下影響，清晨北部及宜蘭低溫約15至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭預測高溫約17至18度，花東20至22度，中南部24至25度，不過到了晚上，各地溫度跟今日清晨相比會更低。

天氣方面，氣象署於今凌晨2點30分針對北北基宜發布大雨特報。基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有廣泛且持續性的降雨，並有機會發生局部大雨，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區仍維持多雲到晴的天氣。

空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三（21日）至週五（23日）受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。中部以北、宜蘭低溫10至12度，南部及澎湖12至14度，花東14至16度，金門及馬祖7至8度；高溫預測，北部及宜蘭14至16度，花東及澎湖16至19度，中南部20至22度，金門13至14度，馬祖10度。23日白天高溫會有些微回升。

週六（24日）至下週日（25日）冷氣團減弱，各地早晚天氣仍偏冷，白天氣溫稍回升，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 10 ~ 15 10 ~ 19 13 ~ 23 12 ~ 17

氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

