為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中天主播林宸佑涉共諜案 在押5軍人軍階、服役單位曝光

    2026/01/20 06:11 記者鮑建信／高雄報導
    中天新聞主播林宸佑涉嫌共諜案，6人被橋院羈押，橋檢將擴大追查，案情急轉直下。（記者鮑建信攝）

    中天新聞主播林宸佑涉嫌共諜案，6人被橋院羈押，橋檢將擴大追查，案情急轉直下。（記者鮑建信攝）

    橋頭地檢署偵辦中天新聞主播林宸佑涉嫌共諜案，與林男一同被羈押禁見5名現役軍人，其中有士官長、洪姓女士官、士兵，服役單位則包括陸軍官校、海軍陸戰隊和飛彈部隊等。

    值得一提的是，其中飛彈部隊有許多重要機密，如部署作戰計劃、參數等，一旦落入對岸，後果恐不堪設想。

    據了解，橋檢先前偵辦海陸陳姓中士持五星旗拍攝投敵影片，並涉嫌洩漏兩棲突擊車性能、總統視導左營營區行程，及漢光演習等機密文件，依違反國安法等罪起訴後，經擴大追查，赫然發現林宸佑涉案。

    經承辦檢察官指揮調查局擴大追查，發現林疑被大陸統戰吸收，負責將統戰資金以虛擬貨幣，以每次數千元至數萬元不等的代價，涉嫌交付出賣軍事作戰計畫、演訓資料、裝備數據等機密的現役軍人，時間長達2、3年，林男並收取對岸報酬。

    橋檢日前展開收網行動，偵訊中天新聞主播林宸佑和9名現、退役軍後，依涉嫌違反國家安全法等罪，聲請法院羈押禁見林和洪姓女士官等6人獲准，其餘3人請回。據悉，林等人應訊時，均否認犯行。

    檢調辦案人員則認為林等供詞避重就輕，將擴大追查與林男接觸的統戰人員，及有無其他軍人涉案，案情急轉直下。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播