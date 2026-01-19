黃國昌稱不小心帶走國防機密批綠抹黑 沈伯洋完整還原現場打臉！

民進黨立委沈伯洋。（記者廖振輝攝）

立法院外交及國防委員會今天（19日）召開機密會議專報新一輪軍購特別預算條例草案及細節，民眾黨立委黃國昌爆出帶機密文件出場，事後宣稱自己是「不小心」，還批整場會議就是在「過水」，民進黨的人都在「抹黑」。對此，目睹全程的民進黨立委沈伯洋跳出來還原現場，打臉黃國昌。

沈伯洋週一在臉書爆料黃國昌在國防機密會議上把密件帶走，引發熱議。黃國昌隨後發文稱，「準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水。離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」

對此，沈伯洋同日在民進黨發言人吳崢主持的YT《午青LIVE》還原現場。首先針對黃國昌批評該場機密會議是在「過水」，沈伯洋忍不住吐槽，「我必須要講，他的質詢內容才叫乏善可陳，因為我機密會議從第一分鐘待到最後，那個質詢內容真的是有夠差勁！」

接著重點拉回這次密件攜出爭議，沈伯洋表示黃國昌發言完之後，召委王定宇再次提醒該會議的機密資料和相關內容切勿外洩，但黃國昌似乎根本沒有在鳥人，逕自起身要離開，當下王定宇有些尷尬，於是就說「不然黃委員你就邊走邊聽好了」，但黃國昌沒聽完王定宇講完話就走出去了。

沈伯洋接著說：「走出去之後呢，其實是過了一陣子，我們才發現奇怪，他是不是把機密會議的資料帶走了？楚茵好像有瞄到是不是帶走了，然後國防部的人說看起來沒有在桌上耶，我們會議才趕快暫停，定宇趕快指示說快出去追回來，後來才把這個機密會議的資料帶回。」

「所以你看我這個發文，從頭到尾只是在陳述事實，我也沒有講說黃國昌去洩密，我也沒有講說他犯法，我只是說他看起來很急，也沒有想要聽別人講話，然後就把機密會議資料帶走，幸好很迅速追回……哇塞現在連陳述事實都要被他講說是抹黑？我覺得這個說真的有點過分啦。」

沈伯洋19日晚間又在臉書發文整理與機密會議有關的Q&A，「機密會議可以帶手機嗎？不可以，手機要放在外面鎖起來。有人帶密錄器怎麼辦？整個場地會掃訊號，每個人進去之前也要被機器掃。那如果有人做筆記在身上怎麼辦？理論上抄寫是做得到，所以針對這個bug，2024年我們有提出國會改革修法。結果大家也知道，就是有另一個號稱『國會改革』的法案過了，卻完全丟包我們寫的真改革。」

「若有人就是記在腦子裡，然後出去打電話怎麼辦？靠簽署保密協定來規範，而且洩露機密有刑責。機密資料怎麼回收？資料都有編號，機密資料就是放在個別委員的桌上，最後才會回收。委員如果走出會議室，不會馬上回收，因為他可能是去別的地方質詢，或者上個廁所就要回來。今天這個狀況，就是因為發現，疑？怎麼位子上資料空了，大家嚇一跳。」

最後沈伯洋提到有人開玩笑說幹嘛要提醒黃國昌，「我知道大家在開玩笑啦。但還是要提醒，那個資料流出去是很危險的，國防部的軍官是第一時間馬上衝出去要資料的。」

