為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

7/24-26熱氣球嘉年華、鐵花燈之祭取消 鹿野高台光雕音樂會延期

鐵花燈之祭因颱風受影響，「太空人」先撤下。（記者劉人瑋攝）

鐵花燈之祭因颱風受影響，「太空人」先撤下。（記者劉人瑋攝）

2024/07/22 16:35

〔記者劉人瑋／台東報導〕受凱米颱風影響，東縣府取消7月24日至7月26日熱氣球嘉年華、鐵花燈之祭活動，原訂7月25日鹿野高台光雕音樂會延期至8月2日舉行。

氣象署資料預估，今年第3號颱風凱米持續發展將增強為中度颱風，經台東縣政府與熱氣球專業飛行團隊審慎評估，宣布取消7月24日（三）至7月26日（五）3天的繫留體驗及造型球展演活動，另原訂於7月25日辦理的鹿野高台光雕音樂會，將延期至8月2日（五）舉行。而位在鐵花新聚落的2024鐵花燈之祭，為安全考量，亦同步將太空人及巨型月球造型燈飾暫時撤收，並加固現場其餘展區燈飾，以因應颱風影響。

東縣府表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下，根據中央氣象署資料預測，7月24日至7月26日受到凱米颱風外圍環流影響，天氣狀況極不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法進行熱氣球飛行或立球作業。目前已網路預約繫留的民眾，受影響6個場次的訂單（7月24日、7月25日及7月26日之上下午場）將主動進行全額退費，約需10至14個工作天，並將發送簡訊通知，此外，原訂7月25日（四）鹿野高台光雕音樂會，經緊急研商也決定順延舉行。

鐵花燈之祭因颱風受影響，「太空人」先撤下。（記者劉人瑋攝）

鐵花燈之祭因颱風受影響，「太空人」先撤下。（記者劉人瑋攝）

鐵花燈之祭因颱風受影響，「太空人」先撤下。（記者劉人瑋攝）

鐵花燈之祭因颱風受影響，「太空人」先撤下。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米來勢洶洶 竹縣若停班課13路線公車將停駛
2024/07/22 16:21

凱米來勢洶洶 竹縣若停班課13路線公車將停駛
「凱米」增強為中颱 週三、週四最接近台灣
2024/07/22 15:44

「凱米」增強為中颱 週三、週四最接近台灣

2024 Acer Day 開跑！宏碁首款Copilot+ PC來了領軍AI新品
凱米接近台灣還會增強 氣象署不排除成西北颱
2024/07/22 16:19

凱米接近台灣還會增強 氣象署不排除成西北颱
凱米颱風來勢洶洶 新北水利局降低滯洪池、溝渠清淤防淹水
2024/07/22 16:24

凱米颱風來勢洶洶 新北水利局降低滯洪池、溝渠清淤防淹水

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播