7/24-26熱氣球嘉年華、鐵花燈之祭取消 鹿野高台光雕音樂會延期

鐵花燈之祭因颱風受影響，「太空人」先撤下。（記者劉人瑋攝）

2024/07/22 16:35

〔記者劉人瑋／台東報導〕受凱米颱風影響，東縣府取消7月24日至7月26日熱氣球嘉年華、鐵花燈之祭活動，原訂7月25日鹿野高台光雕音樂會延期至8月2日舉行。

氣象署資料預估，今年第3號颱風凱米持續發展將增強為中度颱風，經台東縣政府與熱氣球專業飛行團隊審慎評估，宣布取消7月24日（三）至7月26日（五）3天的繫留體驗及造型球展演活動，另原訂於7月25日辦理的鹿野高台光雕音樂會，將延期至8月2日（五）舉行。而位在鐵花新聚落的2024鐵花燈之祭，為安全考量，亦同步將太空人及巨型月球造型燈飾暫時撤收，並加固現場其餘展區燈飾，以因應颱風影響。

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東縣府表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下，根據中央氣象署資料預測，7月24日至7月26日受到凱米颱風外圍環流影響，天氣狀況極不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法進行熱氣球飛行或立球作業。目前已網路預約繫留的民眾，受影響6個場次的訂單（7月24日、7月25日及7月26日之上下午場）將主動進行全額退費，約需10至14個工作天，並將發送簡訊通知，此外，原訂7月25日（四）鹿野高台光雕音樂會，經緊急研商也決定順延舉行。

鐵花燈之祭因颱風受影響，「太空人」先撤下。（記者劉人瑋攝）

鐵花燈之祭因颱風受影響，「太空人」先撤下。（記者劉人瑋攝）

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