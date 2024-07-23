因應凱米來襲 嘉義東石海之夏週末海上煙火秀喊卡

因應颱風來襲，嘉義東石海之夏這個週末假日活動取消。（記者蔡宗勳翻攝）

2024/07/23 13:37

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中度颱風「凱米」來勢洶洶，嘉義縣預估會被暴風圈籠罩，考量工作人員及遊客安全，嘉義縣政府今天宣布東石海之夏7月27、28日2天的活動都取消，包括這個週末海上大型煙火秀，後續將視颱風災情及場地復原狀況，評估是否復辦再擇期公告。

7月20、21日、27及28日連續2個週末假日在東石漁人碼頭舉行的2024東石海之夏，其中眾所矚目的「海上煙火秀」預計27日晚間9點登場，今年煙火施放時間超越歷年，長達12分鐘，超過1.7萬發，最大砲彈規格達16吋，聲光效果十足。

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縣長翁章梁指出，因東石海之夏活動場域臨近海港，且場域空曠，受天氣及強風影響的風險較高，考量海上煙火秀的事前佈彈期間適逢颱風襲台時段，海象相對不佳，如貿然強行出海作業，對於工作人員的安危勢必是一大風險。

翁章梁進一步說，東石漁人碼頭場域空曠，如有瞬間強風或雷雨，對於遊客也有一定危險性，為了保護所有外勤作業人員的安全及遊客的旅遊品質，取消這個週末假日原訂舉辦的東石海之夏活動，將視颱風影響程度及場地復原狀況，綜合評估後擇期公告。

縣府文化觀光局表示，東石海之夏活動取消已公告於嘉義縣文化觀光局官網及東石海之夏粉絲專頁，將視颱風影響程度及場地復原狀況，綜合評估後擇期公告，造成不便敬請遊客見諒。

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