凱米颱風進逼 19處國家景區景點預警性封閉或限制活動

凱米颱風接近台灣，交通部觀光署23日宣布，國家風景區部分景點預警性封閉或限制活動。照為龍洞灣海洋公園。（圖擷取自龍洞灣海洋公園臉書）

2024/07/23 15:57

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風從台灣東側進逼，交通部觀光署今（23日）宣布，國家風景區部分景點預警性封閉或限制活動，包含新北市龍洞灣海洋公園、宜蘭縣龜山島、台東縣綠島朝日溫泉、台南市馬沙溝濱海遊憩區等，封閉管制時間橫跨今天至26日，或至颱風警報解除。

觀光署指出，東北角及宜蘭海岸管理處的預警性封閉警點，包含龍洞灣海洋公園7月23日至26日；龍洞四季灣7月23日至26日；龍門獨木舟7月23日至颱風警報解除；福隆帆船基地7月23日至颱風警報解除；龜山島封島7月23日至26日；宜蘭南方澳內埤立槳7月23日至25日停止出團。

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東部海岸管理處轄區，綠島的大白沙、石朗及柴口潛水區、紫坪步道、柚子湖，7月23日至颱風警報解除；朝日溫泉預計7月24日至25日 休園；台東的加路蘭遊憩區、小野柳濱海步道、郡界濱海區7月23日至颱風警報解除。

花東縱谷管理處轄區，泰平山、鹿野高台起飛場7月23日至26日實施預警性封閉，暫不受理場地使用申請。雲嘉南濱海管理處的馬沙溝濱海遊憩區7月23日至颱風警報解除。

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