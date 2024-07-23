為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風進逼 19處國家景區景點預警性封閉或限制活動

凱米颱風接近台灣，交通部觀光署23日宣布，國家風景區部分景點預警性封閉或限制活動。照為龍洞灣海洋公園。（圖擷取自龍洞灣海洋公園臉書）

凱米颱風接近台灣，交通部觀光署23日宣布，國家風景區部分景點預警性封閉或限制活動。照為龍洞灣海洋公園。（圖擷取自龍洞灣海洋公園臉書）

2024/07/23 15:57

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風從台灣東側進逼，交通部觀光署今（23日）宣布，國家風景區部分景點預警性封閉或限制活動，包含新北市龍洞灣海洋公園、宜蘭縣龜山島、台東縣綠島朝日溫泉、台南市馬沙溝濱海遊憩區等，封閉管制時間橫跨今天至26日，或至颱風警報解除。

觀光署指出，東北角及宜蘭海岸管理處的預警性封閉警點，包含龍洞灣海洋公園7月23日至26日；龍洞四季灣7月23日至26日；龍門獨木舟7月23日至颱風警報解除；福隆帆船基地7月23日至颱風警報解除；龜山島封島7月23日至26日；宜蘭南方澳內埤立槳7月23日至25日停止出團。

東部海岸管理處轄區，綠島的大白沙、石朗及柴口潛水區、紫坪步道、柚子湖，7月23日至颱風警報解除；朝日溫泉預計7月24日至25日 休園；台東的加路蘭遊憩區、小野柳濱海步道、郡界濱海區7月23日至颱風警報解除。

花東縱谷管理處轄區，泰平山、鹿野高台起飛場7月23日至26日實施預警性封閉，暫不受理場地使用申請。雲嘉南濱海管理處的馬沙溝濱海遊憩區7月23日至颱風警報解除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風逼近 家樂福成立「颱風專區」供民眾採買
2024/07/23 15:44

凱米颱風逼近 家樂福成立「颱風專區」供民眾採買
凱米颱風陸警發布 外交部領務局明提前發放護照
2024/07/23 15:51

凱米颱風陸警發布 外交部領務局明提前發放護照

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
北市晚間8點宣布是否停班課 凌晨1點關水門
2024/07/23 15:50

北市晚間8點宣布是否停班課 凌晨1點關水門
凱米颱風來襲 通霄沙雕藝術節7/24起暫停3天
2024/07/23 15:47

凱米颱風來襲 通霄沙雕藝術節7/24起暫停3天

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播