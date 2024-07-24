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颱風掀強風豪雨 高鐵午後改「每小時南北向各3班」列車

台灣高鐵。（資料照）

台灣高鐵。（資料照）

2024/07/24 10:25

〔記者蔡昀容／台北報導〕因應凱米颱風來襲，台灣高鐵公司今（24日）表示，中午12時至午夜0時起，取消各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

高鐵公司說明，今天末班列車的預定發車時間，自南港站發車，晚間9點40分前往左營站，晚間10點40分前往台中站；自左營站發車，晚間9點40分前往南港站，晚間10：40前往台中站。

另，明（25）日營運模式，預計今晚9時對外公告。

颱風期間相關退費及退票規定，高鐵公司表示，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票的旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費；持受影響車次車票的旅客，改乘較低票價車廂者，可於發車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

高鐵說，為確保運行安全，若部分路段風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。最新營運服務相關資訊，請至台灣高鐵企業網站（http://www.thsrc.com.tw/）、台灣高鐵APP查詢，或洽詢高鐵客服專線4066-3000（苗栗、台東、金門、馬祖及行動電話請加02），以上皆為付費電話，依一般市話及行動電話費率標準計費。

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