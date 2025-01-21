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    彭文正PO「川普就職晚宴VIP券」酸政府無能 真相竟是挪用照片！

    彭文正19日在臉書PO出「川普就職晚宴貴賓券」炫耀。（圖翻攝自彭文正臉書）

    彭文正19日在臉書PO出「川普就職晚宴貴賓券」炫耀。（圖翻攝自彭文正臉書）

    2025/01/21 22:58

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普就職典禮20日舉行，因天候嚴寒移至國會大廈圓頂大廳舉辦，受到場地限制，觀禮人數大幅限縮，我國慶賀團一度面臨無法入場窘境。不過涉誹謗前總統蔡英文遭通緝的媒體人彭文正，19日在臉書PO出「川普就職晚宴貴賓券」炫耀，酸外交部不如一個通緝犯，但台灣事實查核中心今天（21日）披露彭文正其實是挪用他人照片！

    彭文正19日在臉書PO出「川普就職晚宴貴賓券」，嘲諷「人民一年交給你們4兆台幣，還不如一個通緝犯聯誼會會長」，貼文被部分媒體轉載，酸外交部不如通緝犯，民進黨政府只會吹噓和唬爛台美關係有多好。

    不過事實查核中心今天發布報告指出，經查彭文正貼的照片，其實是美國律師、川普支持者John A. Willding II本月18日在社群領英（LinkedIn）發出來的圖片。事實上彭文正本人也沒有明稱自己有受邀參加VIP晚宴，檢視其社群平台貼文，也沒有證據顯示他曾進入國會山莊觀禮，現場參與採訪美國就職典禮相關活動的記者也說，並未看到彭文正現身就職典禮或其他活動現場。

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