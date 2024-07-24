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竹市市區公車與幸福小黃、微笑單車、共享機車 今全停

凱米颱風來襲，新竹市的市區公車也停駛，同時YouBike也暫停營運，籲市民減少外出。（記者洪美秀攝）

凱米颱風來襲，新竹市的市區公車也停駛，同時YouBike也暫停營運，籲市民減少外出。（記者洪美秀攝）

2024/07/24 15:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕凱米颱風來襲，新竹市今天停班停課，市府交通處表示，今天市區公車（含幸福小黃）停駛，路邊停車場暫停收費作業，公有路外停車場收費作業則正常進行，另竹市YouBike、GoShare、iRent配合防颱，今日暫停營運，恢復營運時間將以APP推播公告。

交通處說明，有關市區公車班次相關訊息，民眾可洽新竹汽車客運股份有限公司（聯絡電話：03-5268599）、科技之星交通股份有限公司（71-73、81、83路，聯絡電話：03-5316632）、金牌客運股份有限公司（50~53路，聯絡電話：03-5538686）、國光汽車客運股份有限公司（182線，聯絡電話：03-5246205）、苗栗汽車客運股份有限公司（綠線，聯絡電話：03-5328251）。幸福小黃可洽臺灣大車隊（香村線、浸水線，聯絡電話：03-6672468）。

交通處指出，新竹轉運站發車情形，請民眾於出門前先洽詢各客運業者確認是否發車，而YouBike配合防颱今日暫停營運，恢復營運時間將以APP推播公告，可洽微笑單車新竹服務中心 （03-659-0022）；共享機車GoShare、iRent配合防颱今日暫停營運，恢復營運時間將以APP推播及官方粉絲專頁公告。

凱米颱風來襲，新竹市的市區公車也停駛，同時YouBike也暫停營運，籲市民減少外出。（記者洪美秀攝）

凱米颱風來襲，新竹市的市區公車也停駛，同時YouBike也暫停營運，籲市民減少外出。（記者洪美秀攝）

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