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基隆堵南1-1地下道預警性封閉 北寧路崩坍路段、湖海路19:00封閉

基隆七堵區堵南1-1地下道預警性封閉。（記者盧賢秀攝）

基隆七堵區堵南1-1地下道預警性封閉。（記者盧賢秀攝）

2024/07/24 12:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕凱米颱風逼近東北角地區，今天下午到明天是風雨最大的時候，基隆市預估陣風將達10級，雨量約190亳米，基隆市七堵區堵南1-1地下道今天上午10點預警性封閉，台二線北寧路崩坍路段和中山區外木山湖海路將在今晚7點封閉。

基隆市長謝國樑今天上午召開防颱應變工作會議，據基隆氣象站指出，基隆今天下午陣風達8到11級，總雨量約300至500亳米，今天下午2點到明天下午2點雨量約100毫米至190毫米，因颱風又遇到天文大潮，要防海水倒灌。

基隆市有34條土石流潛勢溪流，共有96戶329人保全戶，產業發展處及各區公所提醒住戶做好防颱及必要時撤離準備。

愛四路夜市去年因漲潮，雨水排不出去積水，工務處長陳耀川表示，昨天預設了抽水機，昨天晚上和今天早上9點半大潮，田寮河水位上升，現場人員啟動4部抽水機，愛四路沒有積水。

基隆市風強雨不大，仍有民眾到外木山、和平島或潮境公園沿海觀浪，警方開出8張勸導單，海巡也驅離8車38人，下午風力漸強，呼籲民眾不要前往海邊。

市長謝國樑表示，今天下午開始將有強風豪雨，堵南1-1地下道、湖海路及北寧路崩坍路段會預防性封閉，也要求加強注意獨居的長者或者長照日照機構，有需要撤離這些長者。

凱米颱風晚上10點暴風圈接觸基隆陸地，到隔日凌晨5點影響基隆最嚴重的時候，明天風雨劇烈，謝國樑表示，今天晚上8點鐘會北北基桃共同來討論，審慎評估明天是否上班上課。

基隆七堵區堵南1-1地下道預警性封閉。（記者盧賢秀攝）

基隆七堵區堵南1-1地下道預警性封閉。（記者盧賢秀攝）

凱米颱風來襲，仍有民眾在海邊觀浪。（記者盧賢秀攝）

凱米颱風來襲，仍有民眾在海邊觀浪。（記者盧賢秀攝）

凱米颱風來襲，仍有民眾在海邊觀浪。（記者盧賢秀攝）

凱米颱風來襲，仍有民眾在海邊觀浪。（記者盧賢秀攝）

海巡署人員到海邊勸導民眾不要觀浪。（記者盧賢秀攝）

海巡署人員到海邊勸導民眾不要觀浪。（記者盧賢秀攝）

安樂區大武崙溪沿岸住戶裝起閘門。（記者盧賢秀攝）

安樂區大武崙溪沿岸住戶裝起閘門。（記者盧賢秀攝）

基隆市今天召開防災應變工作會議。（記者盧賢秀攝）

基隆市今天召開防災應變工作會議。（記者盧賢秀攝）

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