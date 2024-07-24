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屏縣台24線德文路口至神山下午4點封閉 三德檢查所嚴格入山管制

屏縣里港警分局協助對台24線德文路口至神山段進行預警性封閉。（里港警分局提供）

屏縣里港警分局協助對台24線德文路口至神山段進行預警性封閉。（里港警分局提供）

2024/07/24 17:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風預測將為屏東縣山區帶來上千毫米雨量，通往霧台鄉霧台等村、三地門鄉德文村的台24線，從今天（24日）下午4點起，針對27.4公里至37.3公里，即德文路口至神山路段實施預警性封閉，台24線上的三德檢查所也進行入山管制。

因凱米颱風環流結構紮實挾帶豐沛雨量，經研判中央氣象署水情情資，預測屏東山區總雨量將達1800毫米，考量山區連續降雨土石鬆軟易有落石發生且夜間視線不佳，台24線27.4公里至37.3公里處，即德文路口至神山路段可能有致災風險，公路局南區養護工程分局潮州工務段於今天（24日）下午4時實施預警性封閉，視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

為確保民眾生命財產安全，里港警分局分別派員前往台24線27.4公里處德文路口及台24線37.3公里處協助拉設封鎖線進行交通管制。另三德檢查所派員嚴格實施入山管制，禁止民眾入山，避免發生危險及受困情事。

里港警分局分局長温基興提醒，颱風來襲，山區容易發生坍方、落石、路樹倒塌等狀況，請鄉親待在家中，以策安全。遇有災情應立即撥打110或1999，以利相關單位妥善處置。提醒鄉親，行車時如遇強烈降雨，務必減速慢行，並注意車前動態，才能確保安全平安返家。

台24線德文路口至神山段24日下午4點起進行預警性封閉。（里港警分局提供）

台24線德文路口至神山段24日下午4點起進行預警性封閉。（里港警分局提供）

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