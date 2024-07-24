強颱凱米侵台 7/25高雄輕軌、渡輪、YouBike停運

高雄市25日大眾運輸工具運作情況一覽表。（高雄市交通局提供）

2024/07/24 20:42

〔記者許麗娟／高雄報導〕凱米颱風暴風範圍持續影響台灣，高雄市明（25）日仍全日停班停課，大眾運輸也受影響，輕軌、渡輪持續停駛、停航，YouBike暫停營運，公車採颱風、豪雨班表行駛，捷運視高架平面段視風力降速或暫停行駛。

高雄市交通局公告，明日公車上午8點至晚上7點採颱風/豪雨班表行駛，山區及觀光公車路線視風雨及路況行駛，公車式小黃全面停駛，平均風力達7級或陣風10級以上區域，公車路線停駛。高雄iBus公車動態系統（https://ibus.tbkc.gov.tw/ibus/）

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捷運捷運班距10分，但高架平面段視風力降速或暫停行駛；輕軌持續停駛（視風力及整備情形另行公告恢復營運時間）。即時資訊可上高雄捷運（https://www.krtc.com.tw/）查詢。

渡輪旗山往返鼓山、前鎮往返中洲航線持續停航，若風浪平穩另行公告開航，停航時，整點於鼓山、旗津提供接駁車。可上高雄市輪船股份有限公司（https://kcs.kcg.gov.tw/）查詢。

YouBike 2.0全面停止營運，恢復營運時間將視風雨情況另行公告。

此外，25日公有路邊及路外平面停車場（不含立體及委外平面停車場）暫停收費，開放紅黃線停車至隔日6:30止（路口、公車站、消防栓及橋樑除外），全市亦開放309處臨時停車處所（ https://reurl.cc/4rkqZR）、中都及願景橋供緊急停放至隔日6:30止，交通局提醒，停車以不影響交通與人車行進為前提。

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