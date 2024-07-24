凱米嚴重影響船班！今161次停航「明天停更多」

凱米來襲嚴重影響船班，圖為屏東東港小琉球航線的「飛馬3號」。 （資料照）

2024/07/24 18:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕受到強颱凱米影響，交通部航港局統計，今天（24日）共16航線、161航次停航；航港局指出，明天（25日）也有16航線、共169航次停航。航港局呼籲民眾，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

（一）受凱米颱風影響，今天（24日）共有16航線，計161航次停航：

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1.高雄-馬公：全部停航（1航次）。

2.布袋-馬公：全部停航（10航次）。

3.臺南將軍-澎湖東吉：全部停航（2航次）。

4.東港-小琉球：全部停航（52航次）。

5.鹽埔-小琉球：全部停航（14航次）。

6.金門-石井：全部停航（2航次）。

7.金門-五通：全部停航（16航次）。

8.富岡-綠島：全部停航（8航次）。

9.富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）。

10.後壁湖-蘭嶼：全部停航（4航次）。

11.基隆-馬祖：全部停航（1航次）。

12.北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）。

13.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。

14.南竿-莒光：全部停航（6航次）。

15.南竿-北竿：全部停航（30航次）。

16.南竿-東引：全部停航（3航次）。

（二）預估明日（25日）共有16航線，計169航次停航：

1.布袋-馬公：全部停航（10航次）。

2.臺南將軍-澎湖東吉：全部停航（2航次）。

3.東港-小琉球：全部停航（52航次）。

4.鹽埔-小琉球：全部停航（14航次）。

5.金門-石井：全部停航（2航次）。

6.金門-五通：全部停航（16航次）。

7. 綠島-蘭嶼：全部停航（1航次）。

8.富岡-綠島：全部停航（10航次）。

9.富岡-蘭嶼：全部停航（6航次）。

10.後壁湖-蘭嶼：全部停航（8航次）。

11.基隆-馬祖：預估全部停航（1航次）。

12.北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）。

13.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。

14.南竿-莒光：全部停航（6航次）。

15.南竿-北竿：全部停航（30航次）。

16.南竿-東引：全部停航（3航次）。

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