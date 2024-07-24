防颱！基隆嶼封島3天 潮境崩塌段預警封路

基隆市北寧路山坡六月大規模崩坍，昨進行邊坡噴漿，保護坡面。（記者盧賢秀攝）

2024/07/24 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕受凱米颱風影響，基隆嶼今天起封島三天，潮境公園和大武崙沙灘都拉起封鎖線封閉。台二線七十公里北寧路崩坍坡面昨噴漿，該路段今晚七點起預警性封閉。基隆市政府昨晚宣布今天停班停課，全市十九處易淹水地區，必要時將請住戶撤離。

凱米颱風朝東北角而來，基隆沿海風浪漸大，北部地區可能強降雨，市府已公告基隆嶼廿四至廿六日封島三天，娛樂漁船業者昨已自主性停航。

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台二線北寧路潮境公園入口處今年六月三日大規模崩坍，公路局北區養護工程分局基隆工務段昨上午在崩坍坡面噴漿，讓受損坡面多一層固定。

基隆工務段指出，今晚七點起北寧路與潮境公園入口崩坍路段前後一百公尺處，將預警性封閉，包括潮境公園入口的平浪橋也封閉，直到颱風過後，民眾請改走瑞芳或調和街替代道路。

市長謝國樑昨傍晚到信四路抽水站視察整備工作，他說，市府研判有十九處易淹水區域，必要時將請住戶暫時撤離。工務處長陳耀川表示，颱風來襲，若加上漲潮，基隆港的水位升高，市區的水無法排出，甚至可能海水倒灌，除靠抽水站強制排水，還會調度一部大型移動式抽水機支援，另一部大型抽水機將設在大武崙，另有四台小型抽水機部署在愛四路夜市等易淹水區域待命。

此外，漁船陸續返回八斗子漁港，加固繫纜，碧砂遊艇碼頭有一百多艘遊艇，昨有四十三艘吊上岸安置，是有史以來最多的一次，至於大型遊艇則加強繫綁加固。

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