機電公司董座帶小三回家享「齊人之福」 董娘忍了30年終於大爆炸

機電公司董座帶小三回家享「齊人之福」，董娘忍了30年終於爆炸提告求償250萬元。示意圖。（資料照）

2024/11/02 11:14

首次上稿 11-01 12:27

更新時間 11-02 11:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營機電設備公司有成的沈姓董事長，結婚10年後與公司女會計有染，還生下孩子，女會計地位扶搖而上，沈姓董座還帶著小三和私生子回家和老婆、小孩享受齊人之福，董娘忍了30年終於爆發，怒告女會計求償250萬元，法官判女會計應賠30萬元。

請繼續往下閱讀...

判決指出，沈姓董座與老婆於1974年結婚，婚後育有3名子女，1984年時，沈姓董座與公司女會計發生婚外情，兩人還生下一個孩子，沈姓董座為了給孩子一個名份，不但辦理收養，還帶著女會計和私生子回家，與老婆、3名小孩同住，大享齊人之福。

女會計和私生子在沈家一住就是15年，這段時間，沈姓董座愛情、事業兩得意，不但把公司生意發展至中國，還因熱心公益，獲得慈濟榮董殊榮，在慈濟授證典禮上，沈姓董座還帶著女會出席，女會計也展現出「女主人」的身分，替沈姓董座打點好一切人際關係。

女會計身分轉變後，把自己當成「一家之母」，連沈姓董座的孩子結婚時，還要求正宮不得出席，連喜帖都是女會計的名字，董娘為了家庭和諧一再隱忍，直到女會計為了公司經營問題與接班經營的孩子發生衝突，而衝突發生時，沈姓董座竟不挺自己的孩子，讓她倍感心冷，於是隱忍30年的怒火爆發，向女會計提告求償250萬元。

高雄地院審理時，女會計坦承與沈姓董座有多年情誼，且她搬去沈家居住期間，與董娘相處良好，沒有發生過衝突，可見自己早獲董娘原諒，且已過法律追溯期，不應再賠錢；而近年來，她與沈姓董座之間就像事業夥伴，早已沒有男女情份。

法官傳喚沈姓董座的小孩出庭，小孩都說，父親去中國發展事業時，帶著女會計隨行同住，女會計搬到他家時，媽媽一直反對，但父親不但要媽媽接受，還強迫小孩要叫她阿姨，而公司經營問題發生衝突後，父親憤而離家，女會計也跟著父親腳步搬離，兩人一直持續交往，並不是只有事業夥伴關係；法官根據相關事證，認定女會計侵害董娘權益，判她應賠30萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法