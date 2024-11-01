台北市民大道障礙賽！騎士蛇行閃躲倒塌路樹、屋頂畫面曝

台北市市民大道路面出現許多障礙物。（擷取自Threads）

2024/11/01 20:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕康芮颱風狂風暴雨掃過，台北市滿目瘡痍，上班路途宛如障礙賽。有民眾在網上PO出今天早上市民大道行車畫面，只見馬路出現倒塌樹木、吹落的屋頂，騎士們不斷蛇行繞開障礙物，令他直呼，「我記得沒報名障礙賽」。畫面曝光後，引起網友熱議。

網友在Threads上PO出一段今天早上騎車出門的影片，康芮颱風橫掃，整條馬路有不少路障，令他直呼，「我記得我沒報名市民大道障礙賽」。

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根據行車紀錄器畫面顯示，6、7名機車騎士騎行在市民大道六段上，可見地面一片狼藉，除了有樹枝樹葉以及三角錐、防撞桿，竟還出現被吹飛的屋頂、倒塌的路樹。這些龐然大物佔據了整個車道，迫使騎士要不停蛇行躲避，甚至得騎上人行道，猶如一場障礙賽。

影片曝光後，網友紛紛留言說，「今天不用報名，出門即參賽」、「還好不是道具賽」、「我這邊好幾年的老樹全部倒光光」、「今天路上一堆，我到大安和平東路三段也是」、「新生北路二段也可以報名」、「早上出門看到直接傻眼」、「就是台北市沒做防災，記得颱風來前幾天樹都會綁繩子固定」。

對此，蔣萬安說，截至目前，市府已統計災情通報達4700多件，其中以路樹倒塌居多，達2800多件；其他災情如民生設施損毀、建物受損及招牌掉落等，針對此情況，市府立即投入全力，調派大量人力與機具，集中處理路樹倒塌之復原工作。

台北市鎮江街路樹遭強風連根吹倒，躺平路中央，上班車輛得繞路。（記者叢昌瑾攝）

台北市松山區路樹倒塌擊中行駛車輛。（即時新聞組攝）

台北市大安區安和路上路樹倒塌，橫躺在車道上。（記者甘孟霖攝）

北市內湖區公園大樹倒塌砸中車輛。（圖擷取自臉書「我是內湖人」）

台北市松山區撫遠街一帶，雙向道路都遭到許多倒塌的路樹阻礙，無法通行。（即時新聞組攝）

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