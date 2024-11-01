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    毒蟲裝闊租瑪莎拉蒂代步 偷2顆鑽石被逮

    警方守株待兔，順利等到姚男自投羅網。（記者徐聖倫翻攝）

    警方守株待兔，順利等到姚男自投羅網。（記者徐聖倫翻攝）

    2024/11/01 12:59

    〔記者徐聖倫／新北報導〕36歲姚姓男子以結婚為由，至新北市板橋區某銀樓購買珠寶，不料他趁店家不注意，偷走2顆鑽石，害店家損失60萬元。警方經過追查，昨日將姚男逮捕，發現他吸毒成性，為了假裝有錢，還租「瑪莎拉蒂」跑車代步，警詢後將其依法送辦。

    據了解，姚男有毒品、竊盜等多項前科，平時無業，沒錢買毒就行騙或盜竊。上月1日姚男騎機車來到板橋區三民路一段某銀樓，他向店家佯稱近日要結婚，他準備了1萬元以及一些金飾，想要熔金重鑄，並欲添購其他珠寶，店家不疑有他，於是拿出多項飾品、珠寶開始陳列。

    姚男在與店家對話過程發現有機可趁，一下子順走桌上2顆分別為1.5克拉、1.05克拉的鑽石，接著趕緊結束對話，約定熔金重鑄的取貨時間後揚長而去。店家在上月中旬發現鑽石不翼而飛，調閱監視器發現是姚男所為，即刻報警處理。

    警方獲報得知姚男昨日將前往銀樓取貨，於是守株待兔，順利將自投羅網的姚男逮捕，並前往姚男家中搜出2顆失竊的鑽石，以及毒品安非他命10小包。警方發現，姚男為裝成有錢人，還租了輛瑪莎拉蒂跑車代步取信於人，姚男於偵詢時也承認行竊，警詢後依竊盜、毒品等罪嫌，將姚男移送法辦。

    姚男為了假裝有錢，租瑪莎拉蒂跑車代步。（記者徐聖倫翻攝）

    姚男為了假裝有錢，租瑪莎拉蒂跑車代步。（記者徐聖倫翻攝）

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