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    不只饗饗！北市衛局稽查饗賓旗下5餐廳 旭集、饗食天堂也爆缺失

    饗食天堂京站店查獲生魚片下方濾網不潔等衛生缺失。（台北市衛生局提供）

    饗食天堂京站店查獲生魚片下方濾網不潔等衛生缺失。（台北市衛生局提供）

    2025/01/08 19:11

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    〔記者林承鴻／台北報導〕饗饗台北信義店自1月7日起經醫院通報疑似食品中毒累計32人，台北市衛生局昨（7）日勒令停業，該店卻仍照常供餐，衛生局重罰300萬元。衛生局今天擴大稽查饗賓餐旅集團旗下自助餐廳，其中旭集天母店、饗 a joy101店符合規定；饗食天堂京站店、信義店及旭集信義店分別遭查獲生魚片下方濾網不潔、庫房風扇不潔、熟食區設備不潔等7項衛生缺失，已要求於1月11日前改善完畢。

    台北市衛生局今天針對饗賓集團旗下5家自助餐廳稽查，查核食品業者登錄、產品責任險、保存來源文件、技術證照及食品良好衛生規範準則，其中旭集天母店、饗 a joy101店尚符規定。

    旭集信義店遭查獲冷食區牆面不潔、熟食區設備不潔、製冰機後方不潔、3位員工未更新廚師證；饗食天堂京站店遭查獲冰箱內及邊框結霜不潔、生魚片下方濾網不潔；饗食天堂信義店遭查獲庫房風扇不潔；以上均要求於1月11日前改正完畢，期屆複查如不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

    經攝食調查，饗饗信義店疑似食品中毒就醫患者皆有食用生魚片、生蠔及干貝，因現場已無剩餘或同批製作之食品可供抽驗，衛生局因此採樣環境檢體4件、手部檢體4件，待檢驗結果出爐後綜合研判，如屬食品中毒案件將依違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第4款規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

    衛生局表示，已要求饗饗信義店停業卻仍營業，是公然挑戰公權力，決不姑息；現場稽查的檢驗結果出爐後，如確認屬食品中毒案件，還可以繼續開罰。

    饗食天堂京站店查獲冰箱內及邊框結霜不潔。（台北市衛生局提供）

    饗食天堂京站店查獲冰箱內及邊框結霜不潔。（台北市衛生局提供）

    饗食天堂京站店8日遭查獲冰箱內及邊框結霜不潔。（台北市衛生局提供）

    饗食天堂京站店8日遭查獲冰箱內及邊框結霜不潔。（台北市衛生局提供）

    旭集信義店8日遭查獲熟食區設備不潔等衛生缺失。（台北市衛生局提供）

    旭集信義店8日遭查獲熟食區設備不潔等衛生缺失。（台北市衛生局提供）

    旭集信義店遭查獲製冰機後方不潔、冷食區牆面不潔等衛生缺失。（台北市衛生局提供）

    旭集信義店遭查獲製冰機後方不潔、冷食區牆面不潔等衛生缺失。（台北市衛生局提供）

    旭集信義店8日遭查獲冷食區牆面不潔等衛生缺失。（台北市衛生局提供）

    旭集信義店8日遭查獲冷食區牆面不潔等衛生缺失。（台北市衛生局提供）

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