饗饗信義店累計疑32人食物中毒 北市衛生局駁回復業申請

微風信義8日公告，饗饗全面消毒，暫停營業。（記者林承鴻攝）

2025/01/08 18:06

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市衛生局昨（7）日陸續接獲醫院通報，多位民眾1月5日在信義區「饗饗微風店」用餐後，陸續發生疑似食品中毒症狀，因通報累計就醫人數達6人（含）以上，衛生局同日命業者暫停作業、停止供應餐點，但昨晚饗饗仍有營業事實，公然挑戰公權力，衛生局從嚴開罰300萬元。另衛生局持續接獲醫院通報疑似食品中毒共計32人，有持續擴大之虞，因此駁回饗饗微風店復業申請，也將稽查分店，宣示絕不姑息食安問題。

台北市衛生局昨日接獲醫院通報，民眾至饗饗信義店用餐後陸續發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀，昨白天前往稽察。7日晚間衛生局再次派員稽查，查獲業者未依規定暫停作業，仍有營業事實，違反「食品安全衛生管理法」第47條第13款規定，考量業者為熱門餐廳且通報人次眾多，社會影響程度嚴重，及業者資本額及營業規模等因素，處300萬元罰鍰。

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截至今天下午3點衛生局仍持續接獲多家醫院通報「饗饗信義店」疑似食品中毒共計32人，有持續擴大之虞，衛生局因此駁回該店復業申請。

衛生局1月7日中午接獲通報第一時間至現場針對作業場所之硬體設施、環境衛生、製程管理及人員衛生等，依「食品良好衛生規範準則」查核，查有「冷藏食材未妥善封存」、「部分牆面不潔」等2項衛生缺失，命業者限期改善，業者現場立即改善並經複查符合規定。

另經攝食調查，患者共食食品有生魚片、生蠔及干貝，因現場已無剩餘或同批製作之食品可供抽驗，衛生局因此採樣環境檢體4件、手部檢體4件，待檢驗結果出爐後綜合研判，如屬食品中毒案件將依違反「食品安全衛生管理法」第15條第1項第4款規定，可依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

台北市衛生局說明，如果民眾於同時段有於同地點用餐出現不舒服之症狀，請儘速前往就醫。如消費者欲申請消費爭議申訴調解，可至申訴網址：http://appeal.cpc.ey.gov.tw，點選「線上申請」，並瀏覽相關說明後提出申訴或於下載表格填妥後傳真或郵寄至台北市消費者服務中心。

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