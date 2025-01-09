獨家》1整排花圈誇張照曝！台南女師想調職 竟收「親師生脫離苦海」花圈

台南溪北地區某小學鄭姓女主任送寫有「狂賀榮調、親師生脫離苦海」的花圈，給調職的市區小學陳姓女主任。（圖：取自網路）

2025/01/09 20:21

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區1位小學陳姓女輔導主任，於2023年7月17日到欲調職的北區1所小學接受教評會審查。當天清晨，另1所溪北地區小學鄭姓女輔導主任送寫有「脫離苦海的小老師家長學生狂賀」花圈到北區小學門口，陳主任自認名譽遭花圈貶損、提告。台南地院法官指用字縱讓陳感到不快，但未用偏激不堪言詞、難認是出於惡意，判鄭主任不必賠償。

陳主任方面表示，尊重法官民事判決，為避免浪費司法資源，不會再上訴；但對於被告如此行為無法接受，尤其對方也是教育人員，送這種表面祝賀、實為諷刺意思的花圈，實在不應該。

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陳主任主張，與鄭主任因都是小學輔導主任，互有認識，但雙方並未在同校任職，鄭女得知她將從中西區小學調任北區的1所小學輔導主任，並要在2023年7月17日到北區小學接受教評會審查。

陳控訴說，當天清晨7點許，鄭女訂製6對大花圈、送到北區小學門口擺放，這12個花圈上寫著「狂賀陳大主任榮調北區小學，脫離苦海的小老師家長學生狂賀」，意思是指她在中西區小學做人做事失敗，讓學校同仁、家長與學生困擾及痛苦，因此很開心她調離學校，讓大家能脫離苦難環境，這說法沒有客觀憑據事實，減損她的社會評價，為此提告向鄭女求償20萬元。

鄭女不否認花圈是她訂製送的，先前陳女告她刑事妨害名譽，檢方已不起訴確定。花圈所寫脫離苦海1詞是描述家長與師生感受，非指特定事實，其言論是評論性質的意見表達，送花圈的動機不是在詆毀陳女名譽，主觀並無惡意，是善意發表適當言論，應不具違法性。

對於會寫「脫離苦海」，鄭女說，是陳主任在中西區小學任教期間，音樂藝才班教師與家長對陳的領導、制度改變與行事作風多有意見，出現一些爭議，有家長把上述狀況投訴南市教育局與教育部，她已盡到合理查證義務，脫離苦海描述陳主任與原校藝才班師生及家長從此分道揚鑣，也與當時情境相符。

法官審認，鄭女所說脫離苦海是個人主觀意見表達，應不屬事實陳述，且陳主任任教中西區小學期間曾因藝才班運作有關爭議，被家長向教育局陳情等情事，有教育局函覆。鄭女因知悉陳主任在中西區小學的任教事務問題，發表主觀意見，縱有部分用字遣詞讓原告感到不快，但並未用偏激不堪的言詞，尚可認是善意對可受公評之事發表適當言論，所為不具違法性，判鄭不必賠償陳主任。

寫有「親師生脫離苦海」的花圈。（圖：取自網路）

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