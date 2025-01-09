何欣純爭取1300萬 助大里永隆、太平東平兩校防水隔熱工程

何欣純立委（左）協助爭取太平東平國小的防水、隔熱改善工程經費。（何欣純提供）

2025/01/09 20:19

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里永隆國小、太平東平國小校舍都有漏水、隔熱問題，民進黨立委何欣純協助向教育部爭取補助，兩校共三案的校園防水隔熱工程都獲核定補助，經費近1300萬元，預計在今年8月前完工，讓學生在新學年有更好的上課環境。

何欣純表示，防水隔熱是校園基礎建設的一環，小朋友在校園時間長，是家庭以外重要且長時間的活動場域，把基礎工程做好，不僅校園師生受益，家長也安心。東平國小本次計畫將校園北棟教室含空中走廊、新棟教室的防水隔熱做更新，計畫經費779萬，中央補助598萬；永隆國小2、3期校舍防水隔熱經費514萬，中央將補助438萬。

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何欣純指出，台灣氣候條件嚴苛，春夏先有梅雨季，接著又有颱風、豪雨，對建築物的防水防漏是一大考驗，她在立法院爭取公立國中小老舊校舍改善補助，針對常見的壁癌、漏水等情形，從2017年就開始支持相關預算用專案輔導。

而台中多所國中小校舍屬高齡建築物，在長年高溫、高濕度的環境下，部分屋頂防水系統已有老舊破損，並因滲漏導致室內牆面產生壁癌，除影響電線管路壽命，也危害建築物結構安全，進而使建築物耐熱性偏低，夏天酷熱的上課環境，影響教師教學與學生學習品質，將會持續協助爭取改善工程補助。

何欣純表示，依國教署「公立中小學校園環境安全改善相關工程執行原則」，上述二所學校須於今年3月底前完成工程發包，並在今年8月底前完成工程改善，希望工程如期如質完成，在新學年度給二校師生更舒適的學習環境。

何欣純立委協助爭取大里永隆國小的防水、隔熱改善工程經費。（何欣純提供）

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