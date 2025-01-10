憲訴法修惡沈伯洋條列藍白荒謬作為 網轟癱瘓民主體制

針對日前三讀通過的「憲法訴訟法部分條文修正案」，行政院2日提出覆議，但昨日朝野黨團二度協商「憲法訴訟法覆議案」處理期程又再度破局，國民黨堅持不須邀請閣揆報告，且10日院會就可處理。（記者謝君臨攝）

2025/01/10 12:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白近期聯手強推許多爭議修法，招到外界批評毀憲亂政，針對日前三讀通過的「憲法訴訟法部分條文修正案」，行政院2日提出覆議，但昨日朝野黨團二度協商「憲法訴訟法覆議案」處理期程又再度破局，國民黨堅持不須邀請閣揆報告，且10日院會就可處理。對此立委沈伯洋也整理出藍白從展開修法以來的種種荒謬作為，網友也批評「癱瘓民主體制」、「沒收行政院長發言真的很奇怪」。

沈伯洋在臉書發文整理出為癱瘓憲法法庭，藍白立委做了哪些爭議舉動，包含：

1. 開啟修法，而且沒有人知道他們要提出什麼內容。

2. 在最後一刻提出一個最高機密版，然後瞬間三讀。

3. 最高機密版規定，憲法法庭要10個人才可以開會。

4. 要宣告法律違憲，目前要10個人裡面的九個人才可以。

5. 國民黨不補足現有大法官人數，讓大法官人數卡在8個人，等於無法開會。

6. 修法過程不問司法院的意見。

7. 今天要處理覆議（行政院認為這個法律有問題，請立法院再做一次表決）。

8. 但是藍白拒絕卓榮泰來報告，沒收行政院長發言。

9. 把外面的圍牆全部加高，以防人民抗議。

10. 今晨議場後方出現大量警察。

11. 現場直接不給委員喝水的保溫杯（是的，連保溫杯都會怕）。

12. 剛剛直接變更成全院委員會，發言完後將馬上表決。



請繼續往下閱讀...

沈伯洋對上述爭議行為直呼，根本是「台灣荒謬的歷史時刻」，並強調，很多人都知道整個憲法訴訟法的問題在哪裡，但他還是要把問題寫給還不知道的人。他也提到「然後我們的解法晚點說」。

網友看到也紛紛留言批評「現在的國會真的很荒謬」、「真的太荒謬了，完全不是民主，就把他們掃入歷史灰塵中吧」、「癱瘓民主體制」、「警察國家了嗎？」、「沒收行政院長發言真的很奇怪」、「現在的情況對於在乎的人來說就是一種凌遲。明知道問題、明知道會越來越糟，但只能眼睜睜地看著他一步步發生」、「彷彿看到電影『剎不住』的感覺」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法