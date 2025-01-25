C教授發聲抗議性騷懲處 台大醫院：確認情節嚴重

台灣婦產科醫學會理事長陳思原。（資料照）

2025/01/25 12:47

〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院婦產科名醫「C教授」被指控性騷擾多名女醫師，外傳C教授就是台灣婦產科醫學會理事長陳思原，陳思原近日也在臉書發出7點聲明，批媒體報導不實，將對台大懲處提出抗議、啟動行政救濟，間接坐實C教授身分。對此，台大醫院今（25日）表示，經訪查相關人員釐清，確認性騷擾事件成立且情節嚴重，並已發函相關單位建請處理。

台大醫院指出，針對此案，該院於雇主知悉後立即基於職權啟動調查，經訪查相關人員並釐清事件始末後，確認性騷擾事件成立且情節嚴重。

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台大醫院說明，除已對行為人採取相關處置外，並已發函衛生福利部、台北市政府衛生局、新北市政府衛生局等衛生醫療主管機關，及中華民國醫師公會全國聯合會、台北市醫師公會、新北市醫師公會，也一併發函台灣婦產科醫學會，建請各單位依相關規定處理。

台大醫院強調，該院致力於營造安全、尊重與平等的環境，維護每一位員工的權益與尊嚴。嚴正重申對性騷擾行為零容忍之立場，除了積極查處任何疑似的行為，對於受害者也有相關輔導機制，保障受害者受公平對待之權益。

台大醫院針對C教授不滿涉入性騷擾案懲處進行回應。（資料照）

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