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    吉伊卡哇現身高雄港灣萬人朝聖 5運動明星帶領進港

    人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」現身高雄港灣，吸引破萬人潮朝聖。（記者李惠洲攝）

    人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」現身高雄港灣，吸引破萬人潮朝聖。（記者李惠洲攝）

    2025/01/25 15:09

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄冬日遊樂園攜手人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」打造暖萌遊樂園，今開幕吸引破萬人潮到訪，現場除5位高雄傑出運動選手及告五人代言演出，還搭配許多精彩節目，高雄市長陳其邁表示，過年期間北部濕冷，歡迎民眾來溫暖的高雄過完春節假期。

    延續去年「黃色小鴨」狂吸900萬人次熱潮，高市府今年請來日本超人氣「吉伊卡哇」，身為主角的吉伊卡哇會出現在高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁海面、小八貓則在高 流音浪塔前海面，兔兔則是出沒在碼頭樂園。

    今年高雄冬日遊樂園設置25項設施，其中，動力機械有16座，含六座新增，都是從國外引進，包括電音之旅、漫遊巴黎、礦山火車、王牌空戰、旋轉飛機、冰雪海盜船，另有大型氣墊5座、2至6歲的幼兒氣墊4座。開放時間為25日至2月16日（除夕休園），統統免費進場，平常日開放下午3至6點一場，週五至週日及年假期間，增加晚上6至9點的星光場，遊園券於活動前1小時在現場發放，每場發2千張給小朋友。

    開幕首日，5位來自高雄的運動明星，包括奧運射擊國手吳佳穎、台鋼雄鷹金牌投手陳柏清、自由車粉紅小鋼炮黃亭茵、奧運舉重國手高展宏、健力國手謝宗庭，乘坐粉紅海上超跑，帶領吉伊卡哇進港；陳其邁表示，高雄港灣經過10多年蛻變，已有了全新樣貌，春節首選就來高雄，體驗專屬高雄的美麗港灣文化，開心過好年。

    人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」現身高雄港灣，吸引破萬人潮朝聖。（記者李惠洲攝）

    人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」現身高雄港灣，吸引破萬人潮朝聖。（記者李惠洲攝）

    人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」現身高雄港灣，吸引破萬人潮朝聖。（記者李惠洲攝）

    人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」現身高雄港灣，吸引破萬人潮朝聖。（記者李惠洲攝）

    人氣天團「告五人」擔任冬日遊樂園的活動代言人。（記者黃佳琳攝）

    人氣天團「告五人」擔任冬日遊樂園的活動代言人。（記者黃佳琳攝）

    台鋼雄鷹啦啦隊替活動暖場。（記者黃佳琳攝）

    台鋼雄鷹啦啦隊替活動暖場。（記者黃佳琳攝）

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