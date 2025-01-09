不滿父親畫作遭盜 李承道酸：大家多去看看慈濟最偉大的作品！

大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖，壁畫原創作者是知名油畫家李健儀。（記者洪美秀攝）

2025/01/09 20:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕作家苦苓最近爆嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」疑偷畫盜圖，引發外界熱議。該作品原創者、知名油畫家李健儀之子李承道跳出來替父抱不平，要求慈濟將侵權的贗品銷毀；今天（9日）李承道在社群PO文酸，一件作品能夠傳世往往是因為背後的故事，而今台灣最出名的就是慈濟醫院大廳牆上偷來的畫，「大家去嘉義玩的時候不妨可以去看看，看那張偷來的畫，有經過路過的朋友歡迎拍照打卡『#慈濟最偉大的作品』，直到他們把畫拆了！」

近日因導演陳保中指控大愛電視台無故停拍新戲、還追討墊款，引起外界針對慈濟一連串質疑，苦苓提及嘉義大林慈濟醫院大廳的「佛陀問病圖」多年前就涉偷畫盜圖爭議，讓爭議持續延燒。雖然院方發聲明說要在壁畫前標示製作原由及原創者身分，希望平息紛爭，但李承道質疑「現在全台灣都知道那是侵權的贗品，還在旁邊標註原創另有其人，真是畫蛇添足。贗品不銷毀，留著當證據嗎？堂堂大廟，請給社會一個典範，自己拆了吧！」

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李承道今天再發文表示，「謝謝各界關心家父家母過去經歷的事，家中長輩不願追究，以德報怨，是典型純厚的台灣人。我今日所言代表我本人畫家李承道。自古到今，一個藝術家能傳世的作品有幾件？從小看著母親經營藝廊、走訪世界各地的美術館、見過父親的畫被教宗若望保祿二世典藏在梵蒂岡。現在我自己當畫家，我曾經拜在村上隆的門下，我知道那有多難。能否做出偉大的作品，是能力的問題，作品畫出來，簽上別人的名字，那是另一件事，所有的藝術家創作人朋友們，你們願意嗎？」

「我當時年紀尚小，沒有能力幫忙，當時因為父親的草稿缺少素材，我披著白袍充當畫中一位小僧人，過程仍是記憶猶新，期待一張巨大的作品即將問世。後來的故事大家現在已經知道了，即便再不願，25年來總有各種機會再見到或談到那堵牆壁，望著有偌大的靠山撐腰，想到只有憤怒、失望，最後剩下嘆息。」

他接著說：「我們現在都知道，慈濟大林醫院放在大廳的畫是偷來的，偷這張畫的人，是當時一位師姐、和陪著我父親前去壁畫現場勘查的陳欽明先生，前者貪功、後者貪財，神不知鬼不覺把工程攬下來，其後為了彌補封口，才有了所謂的合約。當時我的父母才40多歲，常常一張訂單的畫款要用上好一陣子，我母親為了不影響我和弟弟的生活，曾經額外獨自經營餐廳，那時的社會環境讓他們沒有選擇，他們的遭遇有人會相信嗎？苦苓大叔的記性真的很好，當年他也幫忙家裡傷腦筋，謝謝他願意幫忙說出來。」

「一件作品能夠傳世，常常因為它背後有很棒的故事，台灣現在最出名的，就是慈濟大林醫院大廳牆上的壁畫，它的故事什麼———它是偷來的。台灣現在多了一個知名景點，大家去嘉義玩的時候不妨可以去看看，看那張偷來的畫，有經過路過的朋友歡迎拍照打卡『#慈濟最偉大的作品』，直到他們把畫拆了。」

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