京華城案》柯文哲今已委律師提抗告 強調「橘子」不是共犯

在押沈慶京、李文宗、應曉薇陸續提出抗告，柯文哲今也委由律師提出。（資料照）

2025/01/10 12:42

首次上稿：11:50

更新時間：12:42（新增柯文哲律師已提抗告）

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率、政治獻金假帳案，2日更裁裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗共4人，均羈押禁見3個月。繼沈慶京於3日、李文宗8日、應曉薇於9日抗告後，柯文哲今天（10日）已委由律師至北院法警室正式遞狀抗告，並於抗告狀中強調「橘子」許芷瑜並非共犯，北院收狀後會與另3人的抗告狀併送高等法院。

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據悉，柯文哲的抗告理由為，本案被控涉犯違背職務收受賄賂等罪均已調查完畢，且「橘子」許芷瑜並非共犯，頂多只是證人也只涉政治獻金案，故許女未返國接受檢方偵訊並不影響本案。

抗告狀也指本案經連續4個月的偵查已傳喚數百人次，並造成黨工幹部、金主的「寒蟬效應」，況羈押是最侵害人權的手段，同時請高院考量檢辯武器應評等，給予柯交保處分。

北院另已排定於本月23日首度召開準備程序庭，將提訊李文宗、傳喚起訴後獲500萬元交保的台北市前副市長彭振聲、都發局總工程司邵琇珮等3人開庭。

台北地檢署去年12月26日偵結京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，認定時任台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，涉收受威京集團主席沈慶京1710萬元賄賂，讓京華城、鼎越公司取得121億餘元不法利益，依涉犯貪污治罪條例中的違背職務收賄罪、圖利罪，以及刑法公益侵占、背信等4罪起訴柯。

北檢並以柯「諉言矯飾、犯後態度不佳」，求刑28年6月，併科5萬元罰金，另對柯的貼身帳房「橘子」許芷瑜發布通緝；同案被起訴尚包括擔任行賄角色的沈慶京、涉違背職務收受賄賂等罪的應曉薇與李文宗共10人。

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