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    不只「亞亞」！ 又2中配涉武統言論被約談

    「小微」經常在抖音上讓3個年幼兒女拍影片，與媽媽一搭一唱，高舉五星旗宣揚台灣是中國的一部分。（圖擷取自抖音）

    「小微」經常在抖音上讓3個年幼兒女拍影片，與媽媽一搭一唱，高舉五星旗宣揚台灣是中國的一部分。（圖擷取自抖音）

    2025/03/13 16:41

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可，引發討論。除劉女外，另有中配「恩綺」和「小微」因涉武統言論被移民署約談。

    劉振亞嫁來台灣後，近年開始在台灣當網紅，經營包含中國版抖音、YouTube社群帳號「亞亞在台灣」，經常錄製「武統台灣」相關影片，日前被移民署約談。移民署經陸委會同意，依法認定有危害國家安全或社會安定之虞，廢止其在台依親居留許可，5年不許可再申請依親居留。

    除了劉振亞外，因類似情況被檢舉的還有中配「恩綺」和「小微」。其中，「小微」經常在抖音上讓3個年幼兒女拍影片，與媽媽一搭一唱，高舉五星旗宣揚台灣是中國的一部分；「恩綺」則經常在台北橋下機車道旁直播拍片，她在抖音頻道開設「灣灣小月」、「恩綺在台灣」帳號散布紅統言論，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一是不可擋」。

    綜合媒體報導，移民署收到民眾檢舉後，已經分別通知「恩綺」和「小微」至移民署說明，其中「恩綺」已約談完畢，也已經發函「小微」通知訪談時間，將在近期依照相關程序進行後續調查處置。

    「恩綺」經常在台北橋下機車道旁直播拍片，她在抖音頻道擷開設「灣灣小月」、「恩綺在台灣」帳號散布紅統言論，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一是不可擋」。（圖擷取自Threads）

    「恩綺」經常在台北橋下機車道旁直播拍片，她在抖音頻道擷開設「灣灣小月」、「恩綺在台灣」帳號散布紅統言論，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一是不可擋」。（圖擷取自Threads）

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