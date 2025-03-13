鋒面影響至週日！下週一起轉乾冷 恐達寒流等級低溫下探6度

今起受鋒面影響，天氣較為不穩定，注意局部雷雨，發生，預估週日雨勢更大。（資料照）

2025/03/13 17:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（13日）起受鋒面影響，天氣較為不穩定，注意局部雷雨，發生，預估週日（16日）雨勢更大，下週一（17日）起轉乾冷，至下週四（20日）前有明顯低溫現象，不排除達到寒流等級，局部地區恐下探6度以下低溫。

天氣風險公司指出，今至週六（15日）上午，中部以北到東北部、東部的降雨機會相對較高，不過鋒面結構較弱，降雨偏局部性，雨勢普遍不大，南部及東南部雨勢則比較偏向山區，平地可能是以多雲或陰的天氣為主。溫度部分變化不大，週六前北部、東北部22-25度，中部及花東地區25-28度，南部還是可以來到28-30度左右。

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預估週六冷空氣增強，推動鋒面由北往南掃過台灣上空，各地降雨轉趨明顯，普遍有短暫陣雨或雷雨，中北部地區可能有局部較大雨勢發生機會。週日降雨才會漸趨緩和。

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週日北部、東北部高溫將驟降至15-18度間，中部及花蓮也會降到18-22度，南部及台東的則是會降到23-26度左右；下週一清晨，在嘉義以北到宜蘭空曠地區低溫就有可能降到10-12度，南部及花東空曠地區的也將會降到12-14度左右，感受明顯變冷。

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下週一到下週四清晨這段期間陸續有兩股冷空氣先後南下影響台灣，強度都不弱，天氣方面轉為乾冷，下週一各地雲量由多逐漸減少，東半部地區仍有局部零星的降雨機會，西半部則是由多雲逐漸轉為放晴的天氣。由於轉為乾冷，因此要特別注意的是夜晚清晨配合輻射冷卻作用造成的低溫現象，台南以北到宜蘭空曠地區可能有6-8度或更低的溫度發生機會，高屏、花東空曠地區低溫也可能降到10-12度之間，如果台北站低溫降到10.4度或以下，那麼就有機會達到寒流標準，但這仍要看輻射冷卻的條件如何，值得觀察，大家務必要提早做好防寒的準備。下週四白天之後溫度才會逐漸回升。

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