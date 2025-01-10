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    台南恐怖教保員！ 3歲幼兒被槌打跪地 多達18人受害

    受害家長由南市議員林燕祝（左）陪同召開記者會，哭訴小孩遭教保員不當管教、虐待。（記者蔡文居攝）

    受害家長由南市議員林燕祝（左）陪同召開記者會，哭訴小孩遭教保員不當管教、虐待。（記者蔡文居攝）

    2025/01/10 12:55

    〔記者蔡文居／台南報導〕恐怖教保員像格鬥選手！台南市歸仁區某私立幼兒園爆發幼兒被集體虐待，全班26人，有18人遭同一名教保員不當管教、虐待，小朋友只是安靜圍坐在地板上，就被槌打、巴頭、踹身體、罰跪，心靈嚴重受創，焦慮、哭鬧，晚上還會做惡夢。

    南市教育局副局長楊智雄表示，該名教保員目前已被停職，他自己看了監視錄影帶也很痛心，該局已著手調查，將於本月20日做出懲處。只要重大違法，一定處以最高60萬元罰款，施虐教保員終身不得聘任，幼兒園則廢照、停招或減招，並公布名字。

    受害家長今天由南市議員林燕祝陪同召開記者會，爆料歸仁某私立幼兒園小朋友集體被虐待，家長們想看錄影帶被推三阻四，痛批南市虐童接二連三，教育局已失能。

    林燕祝說，她看到錄影帶中，教保員好像格鬥選手，巴頭、槌打還踹人，小朋友已被打趴痛苦倒地，教保員還繼續打。家長們看到錄影帶後，氣得馬上到派出所報案，歸仁分局要去調帶子卻發現硬碟毀損，全案已報請檢察官偵辦。

    家長控訴說，他們的小孩只是安靜圍坐在地板上，教保員走過去就莫名其妙踹人，小孩被槌打背部倒地後，還被補上兩拳，看了心痛不已。

    另一名家長哭訴說，沒想到社會案件會發生在自己身上，花錢讓孩子上幼兒園受虐，難怪孩子晚上一直哭鬧不敢睡覺，也拒絕上學，詢問孩子甚麼都不敢說，只會緊張的摳著指甲。後來透過議員看到錄影帶，原來孩子被巴頭還槌打，其他孩子則被用拳頭打，甚至摔到地板上。

    楊智雄說，未來調閱監視器影像做法將更精進，入園稽查時將抽檢幼兒園監視器影帶，只要有疑似違法事件，將主動立案調查。

    市府祕書長方進呈表示，為防類似事件再度發生，請教育局重新檢討處理流程，應該更嚴謹和精進，而且一定要加強幼兒園巡迴稽查，有稽查園方才有壓力，若案件發生，調查速度應加速，該停職該移送，就從速進行，以免延宕影響案情。

    家長提供小朋友在家的畫面，指小朋友因受不當管教，心靈嚴重受創，在家焦慮不安，一直哭鬧。（記者蔡文居翻攝）（記者蔡文居攝）

    家長提供小朋友在家的畫面，指小朋友因受不當管教，心靈嚴重受創，在家焦慮不安，一直哭鬧。（記者蔡文居翻攝）（記者蔡文居攝）

    多名受害家長由南市議員林燕祝陪同召開記者會，爆料歸仁某私立幼兒園小朋友集體被虐待。 （記者蔡文居攝）

    多名受害家長由南市議員林燕祝陪同召開記者會，爆料歸仁某私立幼兒園小朋友集體被虐待。 （記者蔡文居攝）

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