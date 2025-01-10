涉供女毒犯吸喪屍煙彈再性侵 嘉市警員10萬交保被免職

嘉市竹園派出所陳姓警員（中）涉吸毒、性侵女毒犯等情事，被自家人移送法辦。（讀者提供）

2025/01/10 13:23

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市竹園派出所陳姓警員涉嫌吸食依托咪酯製成的「喪屍煙彈」，甚至餵食喪屍煙彈強制性侵女毒犯，另涉公車私用、詐領超勤加班費未遂等罪嫌，嘉義地檢偵結後，將陳員起訴，案移嘉義地方法院，法院昨天裁定10萬元交保。嘉市警局表示，陳員依警察人員人事條例等規定逕予免職，免職令8日生效。

31歲陳員從警11年，2013年警專畢業，2018年調至嘉市警局。起訴書指出，去年2月間，陳員查獲一名女毒犯，進而成為好友，8月間誘使女毒犯至汽車旅館，再提供毒喪屍煙彈讓對方吸食，女毒犯藥效發作後，陳員對她強制性交。

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事後，女毒犯報案，檢警組成專案小組偵辦，發現陳員執行勤務異常、精神萎靡，短期間體重驟減，臉部疑施用毒品多處長有痘瘡、口罩配戴不離身。

去年11月專案小組執行搜索，在陳員辦公室、住處扣得喪屍煙彈30餘顆、吸食器等證物，發現他涉嫌吸毒外，另涉公車私用載送女性友人及未成年女子上學詐取油料費、詐領超勤加班費未遂等情事，將他依毒品等罪嫌向嘉義地院聲押禁見獲准。

嘉檢起訴後，案移嘉義地院，陳員經法院訊問，否認部分犯罪事實，坦承部分犯罪事實。法官審酌陳員犯行重大，但無續押必要，裁定10萬元交保。

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檢方在陳員辦公室、住處扣得第三級毒品依托咪酯（即俗稱煙彈）。（記者丁偉杰翻攝）

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