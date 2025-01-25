獨家》三環幫老大劉憲治雙手刀刀見骨 疑似反擊奪刀致手腕骨折

新竹縣竹東0124槍擊命案，死者劉憲治生前作風狠戾，專案小組經過蒐證和調查後研判，攻入的5名殺手，至少有2人全力擊殺他。（記者黃美珠攝）

2025/01/25 12:14

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竹東槍擊命案犯案車輛找到了 三環幫劉憲治至少中2槍今解剖釐清

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東在地的三環幫老大劉憲治昨天傍晚在自家堂口被仇家「突襲」身亡，專案小組初步相驗其遺體，發現他疑似轉身逃跑時從後背被射殺至少2槍，雙手疑似在防禦跟反擊企圖奪刀下，激怒殺手下死手，以致手肘、手腕處刀刀見骨，右手掌雖非如外傳的「被斷掌」，但手腕處已開放性骨折，檢警懷疑是「防衛兼反擊性」所致，吻合他行事霸道的性格作風。

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新竹縣刑警大隊大隊長李奇勳今天受訪直言，初步勘驗現場後發現現場至少開了3槍，其中有2槍是在劉憲治的身上，但實際狀況如何還待法醫解剖釐清。

跟綽號「阿治」的死者劉憲治相熟的地方人士說，劉憲治在三環幫內算是相當狠戾的角色，因為在獄中結識從事食安、詐欺等犯罪而身陷囹圄的某國內知名企業界大老，且在獄中為這名大老保駕護航，所以出獄後獲得大老資助億元才搖身變成電子科技業的總座。

後來劉憲治轉戰中國投資，但卻屢戰屢敗，以致不時回台找幫派大哥資助，引發不少埋怨，但因他行事狠戾霸道，「同道」長期以來多半敢怒不敢言，這也讓劉憲治防人之心很重，據說平時睡覺一定要有保鑣相伴；但是否因此引發殺機，警方還在釐清。

專案小組從劉憲治身上的傷發現，他左側後背、大腿等中槍，雙手有防禦性的刀傷。從刀刀見骨的狠勁，不難研判殺手對劉憲治的恨意。而從劉憲治手腕、手肘的傷勢，研判他生前負傷時似乎困獸猶鬥，企圖奪下殺手手中的刀械，但最終不敵，研判攻入劉憲治所在堂口的5人中，至少有2人全力擊殺劉憲治。

由於劉憲治當場就失去生命跡象，因此被送醫後有緊急手術搶救，所以對於劉憲治真正的死因為何？確實只中2槍？還是體內還有子彈等？檢方將在今天下午解剖時逐一釐清。

新竹縣竹東0124槍擊命案，死者劉憲治生前作風狠戾，專案小組經過蒐證和調查後研判，攻入的5名殺手，至少有2人全力擊殺他。（記者黃美珠攝）

新竹地檢署主任檢察官蔡宜臻（背對鏡頭左起往右）、承辦檢察官吳柏萱昨晚漏夜勘驗事發現場和相驗死者劉憲治的遺體，發現劉憲治雙手的嚴重刀傷，疑似遭攻擊後還企圖反抗奪刀，讓殺手下死手以致刀刀見骨，右手掌雖無斷掌，但卻也出現開放性骨折。（記者黃美珠攝）

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