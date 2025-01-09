為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹市公道五路三段4路口人行環境改善動工 預定明年完工

    新竹市公道五路三段4個路口人行環境改善，預計2026年完工。完工示意圖。（新竹市政府提供）

    新竹市公道五路三段4個路口人行環境改善，預計2026年完工。完工示意圖。（新竹市政府提供）

    2025/01/09 20:14

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區公道五路三段4處路口改善工程今天舉行開工典禮，全長810公尺，總工程經費7173萬元，中央補助5881餘萬元，市府自籌1291餘萬元，預定2026年完工。

    市府說，東區公道五路是連接國道1號及台68線的重要道路，交通量極大，也是東區市民主要道路，為提供市民更好的行車、行走體驗，人行道工程、道路工程、植栽工程、排水工程、管溝工程等工程將全力督促進度，讓工程如質如期順利完工。

    工務處說明，改善工程包括三大部分，包括以人為本，確保行人路權，辦理退縮行人穿越線、增設行人庇護島及人行道，串聯行人徒步空間等；為讓交通安全更順暢，路口增設左轉專用車道，有效分流轉彎車與直行車；道路鋪面同步改善、纜線下地及號誌共桿提升街道景觀。

    工務處說，公道五路是台68線交流道必經道路，上下班尖峰時段交通量極大，部分路段夜間施工，會督促廠商作好施工宣導、交通疏導及安全維護，把施工對交通影響降到最低，並提醒用路人配合現場指揮人員導引提前改道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播