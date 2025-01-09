新竹市公道五路三段4路口人行環境改善動工 預定明年完工

新竹市公道五路三段4個路口人行環境改善，預計2026年完工。完工示意圖。（新竹市政府提供）

2025/01/09 20:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區公道五路三段4處路口改善工程今天舉行開工典禮，全長810公尺，總工程經費7173萬元，中央補助5881餘萬元，市府自籌1291餘萬元，預定2026年完工。

市府說，東區公道五路是連接國道1號及台68線的重要道路，交通量極大，也是東區市民主要道路，為提供市民更好的行車、行走體驗，人行道工程、道路工程、植栽工程、排水工程、管溝工程等工程將全力督促進度，讓工程如質如期順利完工。

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工務處說明，改善工程包括三大部分，包括以人為本，確保行人路權，辦理退縮行人穿越線、增設行人庇護島及人行道，串聯行人徒步空間等；為讓交通安全更順暢，路口增設左轉專用車道，有效分流轉彎車與直行車；道路鋪面同步改善、纜線下地及號誌共桿提升街道景觀。

工務處說，公道五路是台68線交流道必經道路，上下班尖峰時段交通量極大，部分路段夜間施工，會督促廠商作好施工宣導、交通疏導及安全維護，把施工對交通影響降到最低，並提醒用路人配合現場指揮人員導引提前改道。

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