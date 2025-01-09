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    八德仁德國小建校工程全面啟動 114學年度幼兒園、國小同時招生

    八德仁德國小附設非營利幼兒園，目前正在施工中，預計一一四年度可提供幼兒園、小一新生招生。（記者謝武雄攝）

    八德仁德國小附設非營利幼兒園，目前正在施工中，預計一一四年度可提供幼兒園、小一新生招生。（記者謝武雄攝）

    2025/01/09 20:06

    〔記者謝武雄／桃園報導〕八德地區人口增加快速，導致現有八德國小雖然持續增班仍不敷使用，桃園市政府從2021年起就規劃設置仁德國小以紓解就學壓力，去年編列預算興建幼兒園將招收3班學生，今年也啟動第1期建校工程，總經費5.15億元，114學年度將借用非營利幼兒園5間教室招收第1屆、3班學生，明年第1期校舍完工後，屆時可招收6班新生。

    目前仁德國小是先興建非營利幼兒園大樓，工程經費約1億1500萬元，規畫地上3層建築物、提供9間教室，去年2月開工、114學年度將可順利開學，考量國小學童就學需求龐大，將把其中5間教室借給仁德國小來招收1年級新生3班，至於幼兒園也是三班，其中2歲專班2班每班可收16人、3到5歲混合班1班招收24人；鑑於國小、幼兒園共用建物，幼兒園和國小所使用的樓層、進出動線等將會相互區隔，彼此不互相影響。

    仁德國小土地面積1.72公頃，第1期工程將興建教學大樓、圖書館及操場、樓地板面積8042平方公尺，並提供41間教室，總經費5.15億元，目前已經上網招標，預計明年就可完工，115學年度啟用；至於第2期工程將興建行政大樓、教學大樓，樓地板面積6474六平方公尺，總經費5.13億元，目前正在設計規劃中，預計下半年度就可以發包，116學年度啟用。

    教育設施科長鄭卉玶表示，仁德國小從114學年度將招收國小三班，此後每學年度都招收六班新生，至120學年度9月以後，各年級都有6班，屆時6個年級將有36班，目前學區都已經調整完畢，屆時將可紓解八德國小就學壓力。

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