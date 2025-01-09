台中市訂原則 未來採多里聯合中心優先設置

各區爭取活動中心，台中市訂原則未來採多里聯合中心優先設置。（圖：市府提供）

2025/01/09 20:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕各區積極爭取活動中心，考量經費分配及土地因素台中市訂新建原則，未來採2到3個里聯合中心優先規劃，且以公有地、無償土地優先興建；不過，有議員認為原縣區幅員廣闊，里與里間距離遠，多里共用最後恐淪「看得到用不到」；另市區公有土地少，建議以租代建，民政局指出，對區里租用活動空間樂觀其成，民政局每月可補助兩萬元上限。

台中市人口突破286萬人，加上高齡社會到來，各區均積極爭取設置活動中心，讓地方活動集會也讓長者有地方聯誼互動，不過，受限預算及土地限制，民政局提出新建活動中心原則，未來採多里共用模式興建，原則優先設2到3里的聯合活動中心，另以有公有地、無償用地優先，另未來也不在公園上開闢活動中心，把綠地還給民眾休閒。

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不過，沙鹿、梧棲、清水區市議員楊典忠指出，原縣區幅員廣闊，里與里間的距離較遙遠，多里聯合活動中心除所在的當地里民使用有感外，其他週邊的里民恐多難能步行抵達，會使用活動中心的對象多以老人為主，行動不便等因素下，恐對前往使用意願低，最後恐淪週邊里民「看得到用不到」，聯合活動中心的設計根本只是市府圖便利規劃，空有設立美名，未實質考量地方使用需求。

北區市議員陳文政則說，市區因土地有限，過去已提早「試辦」多里聯合中心，因里與里間可能只隔一條街分界，使用便利性讓民眾尚可接受，但出身海線的他也認為，因里距較長，多里聯合中心在原縣區效益不佳，恐無法真正照顧各里使用需求。

陳文政說，包括市區因沒有土地空間，不少里等不到活動中心，他建議因地制宜彈性因應，並提出「以租代建」取代新建活動中心，既解決土地不足問題，也能大幅降低成本，滿足里里有活動中心需求。

民政局指出，目前新建的活動中心除多里聯合興建外，也會視國民運動中心等公共建設餘裕空間設置；另若市區里內真的找不到合適公有地改租用民間空間，民政局樂觀其成，但須是有使用執照的房舍，每月租金補助（含水電費）以兩萬元為上限。

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