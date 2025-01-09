布拉格微醫集團捐救護車 助力桃園消防青埔分隊

布拉格微醫集團董事長鄧學聯、執行長李柏蓁夫婦，捐贈新式救護車一輛給青埔分隊。（桃園市消防局提供）

2025/01/09 19:58

〔記者李容萍／桃園報導〕布拉格微醫集團關心桃園市救護量能不足問題，集團董事長鄧學聯、執行長李柏蓁夫婦今（9）日捐贈新式救護車一輛給桃園市消防局第二大隊青埔分隊，盼挽救更多寶貴的性命。

此善舉緣於李柏蓁的親身經歷表示，她的母親多年前因救護車未能及時抵達而不幸成為植物人不久後離世，這段經歷深深影響她的生命觀。而「當時的無助感讓我立志在自己有能力時，盡可能幫助更多有需要的人，希望透過捐贈救護車，讓更多家庭能夠避免遺憾。」

請繼續往下閱讀...

鄧學聯也分享，自己始終秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，將關懷弱勢與回饋社會視為企業責任。他提到，自己出生成長於桃園，對這片土地有深厚的感情，因此選擇將愛與資源帶回家鄉，用行動支持地方需求，造福更多居民。

代表受贈的桃園市消防局長龔永信除了回贈感謝狀，並強調，此次捐贈的救護車，配備先進醫療設備，將顯著提升青埔地區的緊急醫療反應能力。期許青埔分隊將善用這份心意，辦理各式救護訓練，使軟硬體實力同步提升，為市民提供更完善的服務。

布拉格微醫集團董事長鄧學聯、執行長李柏蓁夫婦，捐贈新式救護車一輛給青埔分隊，消防局長龔永信（右）代表受贈。（桃園市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法