彭文正滯美不歸被通緝「護照註銷」 興訟敗訴確定

媒體人彭文正滯美不歸被通緝，換護照被拒，不服興訟，最高行政法院判敗訴確定。（資料照）

2025/01/23 20:55

〔記者楊國文／台北報導〕媒體人彭文正公開指稱總統蔡英文博士學位有假，被檢方依加重誹謗罪起訴，台北地院審理時，彭文正滯美不歸，被發布通緝，護照到期前向駐舊金山辦事處換發護照被拒，還被註銷，彭文正不服提起行政訴訟；最高行政法院維持台北高等行政法院判決結果，今天判彭文正敗訴確定。

彭文正涉毀謗前總統蔡英文被北檢起訴，2021年6月持護照入境美國。台北地院審理時，彭均未到庭遭通緝。移民署收到通緝書，禁止彭出國。

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據調查，彭文正因護照效期於2022年10月22日到期，他於同月19日向駐舊金山台北經濟文化辦事處申請換發護照。

辦事處官員認為，彭文正因案已遭移民署禁止出國，依護照條例規定不予核發護照，並依規定扣留原護照並註銷。

彭文正不服，稱他原本是持有效護照，於2021年6月9日合法出國，直到同年11月19日才被發佈通緝，註銷其護照不合法。經提起訴願被駁回後，提起行政訴訟，請求外交部返還原護照。

台北高等行政法院指出，彭文正因涉嫌加重誹謗案件，遭北院發佈通緝並告知移民署。移民署依入出國及移民法規定通知列管禁止出國，舊金山辦事處因此廢止、註銷彭文正所持的護照，同時扣留原護照且不予核准換發護照。

另外，外交部也已告知彭文正，「如擬返國，可逕向我駐外外館處申請專供返國使用之旅行文件持憑返國」，代表彭可依此方式申辦入國證明書等旅行文件持憑返國，並未侵害彭返國的基本權利，判彭敗訴。

彭不服，上訴最高行政法院，最高行政法院審理後，駁回上訴確定。

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