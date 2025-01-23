為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彭文正滯美不歸被通緝「護照註銷」 興訟敗訴確定

    媒體人彭文正滯美不歸被通緝，換護照被拒，不服興訟，最高行政法院判敗訴確定。（資料照）

    媒體人彭文正滯美不歸被通緝，換護照被拒，不服興訟，最高行政法院判敗訴確定。（資料照）

    2025/01/23 20:55

    〔記者楊國文／台北報導〕媒體人彭文正公開指稱總統蔡英文博士學位有假，被檢方依加重誹謗罪起訴，台北地院審理時，彭文正滯美不歸，被發布通緝，護照到期前向駐舊金山辦事處換發護照被拒，還被註銷，彭文正不服提起行政訴訟；最高行政法院維持台北高等行政法院判決結果，今天判彭文正敗訴確定。

    彭文正涉毀謗前總統蔡英文被北檢起訴，2021年6月持護照入境美國。台北地院審理時，彭均未到庭遭通緝。移民署收到通緝書，禁止彭出國。

    據調查，彭文正因護照效期於2022年10月22日到期，他於同月19日向駐舊金山台北經濟文化辦事處申請換發護照。

    辦事處官員認為，彭文正因案已遭移民署禁止出國，依護照條例規定不予核發護照，並依規定扣留原護照並註銷。

    彭文正不服，稱他原本是持有效護照，於2021年6月9日合法出國，直到同年11月19日才被發佈通緝，註銷其護照不合法。經提起訴願被駁回後，提起行政訴訟，請求外交部返還原護照。

    台北高等行政法院指出，彭文正因涉嫌加重誹謗案件，遭北院發佈通緝並告知移民署。移民署依入出國及移民法規定通知列管禁止出國，舊金山辦事處因此廢止、註銷彭文正所持的護照，同時扣留原護照且不予核准換發護照。

    另外，外交部也已告知彭文正，「如擬返國，可逕向我駐外外館處申請專供返國使用之旅行文件持憑返國」，代表彭可依此方式申辦入國證明書等旅行文件持憑返國，並未侵害彭返國的基本權利，判彭敗訴。

    彭不服，上訴最高行政法院，最高行政法院審理後，駁回上訴確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播