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    彰化黃姓男子失聯逾300天 海基會證實遭中國公安拘禁

    海基會秘書長羅文嘉。 （資料照）

    海基會秘書長羅文嘉。 （資料照）

    2025/01/10 18:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕彰化19歲黃姓男子去年3月疑涉詐被拘禁在中國，今年1月2日家屬才收到自稱中國山西省公安局寄來的通知單。海基會秘書長羅文嘉今（10日）在記者會證實此事。他強調，從去年4月開始，中國就不按兩岸既有協議進行通報，中國片面不遵守協議。

    羅文嘉表示，海基會一直沒有接到黃姓男子的家屬求助，直到該案見報後，海基會主動聯繫家屬，隨後海基會也和家屬溝通後，大致瞭解黃姓男子可能是某些原因遭拘留。

    羅文嘉說，兩岸兩會於2009年簽訂「兩岸共打及司法互助協議」第12條規定，我國民眾如果在中國遭到人身自由限制，中國應即時向警政署通報，同樣地，如果對岸的人民在台受到人身自由限制，我方警政署也會通報對岸公安部門。自2009年至今，雙方有依照規定進行通報的責任，但在去年4月開始，對岸就沒有遵守協議通報我方警政署。

    羅文嘉說，因此，這也導致黃姓男子家屬10個月都不知道消息，後來才接到對岸公安寄信給家屬，而家屬不知是否為詐騙，於是向當地民意代表請求援助，民代則往當地派出所通報，最終派出所行文至海基會。後來，海基會查證結果，確實黃姓男子遭對岸公安部門限制人身自由。

    對於海基會繞一大圈才得知，羅文嘉強調，兩岸本來就簽訂機制處理，但現在會有這樣情況，便是對岸片面不遵守簽訂協議造成的結果，「若簽訂不遵守，兩岸任何協議是不是都可以片面地、單方面地不遵守嗎？」

    羅文嘉強調，我方一直遵守協議，進行通報，他並列舉去年一貫道道親等案為例，中方也未第一時間證實。近兩個月，海基會就處理多件中國人士在台需要協助的事項，例如中國船隻有人落海、中生就醫親屬來台等。

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