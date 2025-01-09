雙和醫院護理師將病患血尿照po網掀波瀾！偷拍竟長達10個月

雙和醫院爆發護理師偷拍病患照片風波，院方出面道歉。（記者翁聿煌攝）

2025/01/09 22:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部雙和醫院葉姓護理師於照顧病患時，偷拍病患血尿、滿床血跡等照片，並上傳至個人社群平台，還以戲謔口吻嘲諷病患。院方出面道歉、指8日才收到檢舉，但卻被外界發現，該名護理師的不當行為至今長達10個月，該護理師還被查出目前正就讀國立台北護理健康大學護理系在職專班2年級；校方也說要了解其背後動機。新北市衛生局表示，已著手調查，若違反醫療法或護理人員法屬實，最高可罰3萬元，限期未改善最嚴重可將他停業1年。

新北衛生局著手調查

該護理師於2021年進入雙和醫院服務，在院內看似表現正常，院方8日被收到民眾投訴，指該名護理師在上班時間偷拍病患，以「上班歡樂碎片」等標註發到Threads，內容包括患者床上漏便、滿床血和整桶血尿的畫面，其中還有長者熟睡假牙掉落、口鼻插滿鼻胃管的照片。雙和醫院高層為此出面公開向社會大眾道歉。

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涉偷拍護理師仍就學中

雖然相關照片及文字已被即時下架，但如今他被追溯發現，從去年就開始有「偷拍病患」的不正常行為，由於該名護理師目前正就讀國北護護理系在職專班2年級，因此國北護護理系主任林梅香也出面回應表示，會約談學生了解行為動機，校方除了跟學生溝通，也與導師聯繫，也了解到學生在出去實習會有各種想法，因此學校也會針對病人隱私維護的部分，向學生加強工作倫理及態度。

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