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    黑衣男搭捷運 狂吸3大口「電子煙」 網怒：根本罰不怕

    黑衣帽T男疑似在台北捷運上吸食電子煙，引起網友撻伐。（擷取自threads）

    黑衣帽T男疑似在台北捷運上吸食電子煙，引起網友撻伐。（擷取自threads）

    2025/01/09 22:32

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（9日）有網友拍下一名黑衣帽T男子，疑似在北捷板南線車廂內抽電子煙的影片，該名男子絲毫不顧及周圍民眾的感受，甚至還爽抽「3大口」電子煙。影片曝光後，不少網友都怒批「電子煙現在是合法到捷運可以抽嗎」？

    網友在社群平台Threads發文，只見影片中，一名黑衣帽T男子坐在椅子上翹著腳滑手機，隨後他便直接拿起電子煙吸食2口，過程中絲毫不理會周遭人的感受，甚至還抬頭看向對面乘客，似乎根本不在意，繼續拿起電子煙猛吸。

    貼文曝光，引起眾多網友怒批，「超多人在車廂抽電子煙，聞到煙味我有轉頭找，下站保全上來找抽電子煙的垃圾已經離開車廂了」、「依法可以報警逮捕並罰款」、「我還遇過在百貨公司電梯裡抽的，真的是超級問號」、「網站可以檢舉啊，站務人員會在下一站堵他，你再把影片拿出來，他就罰錢了」。

    根據「菸害防制法」規定，大眾運輸工具、車站等場所全面禁菸，違者處新台幣2000元以上，1萬元以下罰鍰。為維護旅客權益，台北捷運已於各出入口明顯處及車廂內，均有張貼彩色圖文禁菸指標。

    台北捷運提醒，禁止吸菸場所包含捷運系統、貓空纜車、兒童新樂園、地下街、台北小巨蛋、室內場所及其他經主管機關公告之禁菸場所如捷運線形公園等，禁止使用任何菸品。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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